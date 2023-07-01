Співачка Світлана Лобода розпочала музичну кар'єру приблизно 20 років тому. Перша популярність прийшла до зірки у 2004 році, коли вона долучилась до гурту "ВІА Гра".

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Як змінилась Світлана Лобода

Світлану Лободу в гурті "ВІА Гра" зараз ніхто б не впізнав – тоді вона мала довге руде волосся.



Як змінилась Світлана Лобода / Фото з архіву



Як змінилась Світлана Лобода / Фото з архіву

Вже через рік зірка почала сольну кар'єру. У 2009 році Лобода представила Україну на Євробаченні та посіла 12 місце. На той час артистка мала довжелезне русе волосся, яке вкладала у пишні локони.



Як змінилась Світлана Лобода / Фото з Вікіпедії

У 2012 році Світлана Лобода створила свій бренд та перейменувалась у LOBODA. Вона перефарбувалась у блонд та часто підбирала провокативні й відверті образи. Артистка була тренеркою у шоу "Голос. Діти" а ще отримала звання Заслуженої артистки України, яке досі вимагають у неї забрати.



Як змінилась Світлана Лобода – 2014 рік / Фото з її інстаграму

Кар'єра Світлани Лободи продовжувалась після 2014 року, коли вона свідомо продовжила працювати на російський ринок. Вона брала участь у російських пропагандистських шоу, давала інтерв'ю Ксенії Собчак, а після протестів (які досі називає проплаченими), відмовилась від концертів в Україні.



Як змінилась Світлана Лобода – 2015 рік / Фото з її інстаграму



Як змінилась Світлана Лобода / Фото з її інстаграму



Як змінилась Світлана Лобода / Фото з її інстаграму

Світлану Лободу підозрюють у пластичних операціях та уколах краси, хоч сама зірка рідко висловлюється на цю тему, або ж спростовує чутки.

У 2022 році Світлана Лобода "перейшла" на бік України, хоч і не одразу насмілилась сказати, що Росія – країна-агресор. Вона виступає з концертами за кордоном, адже тут її приймати не готові. Зараз співачка обирає лаконічні стримані образи, вкладає біляве волосся прямо або ж хвилями. Макіяжі артистки теж стали більш природними.

Світлана Лобода зараз / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода потрапила у черговий скандал. Вона приїхала з концертом у Харків – там її були раді бачити не всі. 16-річна Дарина Вдовенко вийшла з плакатом "Харків без Лободи". Та співачка публічно образила дівчину, хоч потім двічі виправдовувалась через свій вчинок.