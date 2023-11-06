Співачка Світлана Лобода досі не може визначитися, на яку аудиторію працювати – тому продовжує намагатися всидіти на двох стільцях. Її чергова прем'єра доводить це без зайвих слів.

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Світлана Лобода втрапила у новий скандал

Виконавиця презентувала дві версії одного треку, які не лише записані двома мовами (українською та російською), але й відрізняються у назві. Україномовна версія пісні – "Київ – Ніцца" про любов і розлуку. Також співачка презентувала кліп.

Світлана Лобода – "Київ – Ніцца": дивіться відео онлайн

У російській версії Світлана Лобода прибрала назву української столиці й з незрозумілих причин замінила її на Ригу. Артистка заявляє, що все зі щирої любові до Латвії.

Пісня "Рига — Ніцца" — мій подарунок і подяка Латвії, моєму другому будинку. Сподіваюся, цей сингл відгукнеться в душах не лише латвійців, а й мешканців усіх країн Балтії,

– написала Лобода.

Світлана Лобода – "Рига – Ніцца": слухайте онлайн

Водночас незрозуміло, для чого жителям Латвії пісня російською – там вже понад 30 років діє особлива мовна політика, кожен робить зусилля зі збереження латиської мови.

Виникають підозри, що Світлана Лобода записувала цей трек для росіян у Латвії та загалом своїх російських шанувальників. По-новому тоді грають фарби того факту, що артистка прибрала слово "Київ" – аби він не травмував часом бідолашних росіян.

Українці обурюються та насміхаються зі співачки

У соціальних мережах Світлану Лободу зі зрозумілих причин критикують, адже попри всі спроби "влитися" в український шоубізнес, з кожним її публічним виступом стає лише гірше. Особливої уваги користувачі надають назві пісні "Рига – Ніцца", бо поєднавши ці два слова, можна схарактеризувати творчість артистки. Зокрема, з такою ідеєю виступив Остап Українець.

Чи можна російськомовний шлак, який після вторгнення генерують автори, котрі в публічних заявах щось там переосмислили, називати словом "риганіца"? Бо надто вже гарно лягає, аж хочеться подякувати за цей словотвір,

– поділився Остап Українець.

Українці критикують Світлану Лободу та роблять меми про її новий трек / Скриншоти з соцмереж