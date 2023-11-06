Певица Светлана Лобода до сих пор не может определиться, на какую аудиторию работать, поэтому продолжает пытаться усидеть на двух стульях. Ее очередная премьера доказывает это без лишних слов.
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Светлана Лобода попала в новый скандал
Исполнительница презентовала две версии одного трека, которые не только записаны на двух языках (на украинском и русском), но и отличаются в названии. Украиноязычная версия песни – "Київ – Ніцца" о любви и разлуке. Также певица представила клип.
Светлана Лобода – "Київ – Ніцца": смотрите видео онлайн
В российской версии Светлана Лобода убрала название украинской столицы и по непонятным причинам заменила ее Ригой. Артистка заявляет, что все из искренней любви к Латвии.
Песня "Рига – Ницца" - мой подарок и благодарность Латвии, моему второму дому. Надеюсь, этот сингл отзовется в душах не только латвийцев, но и жителей всех стран Балтии.
– написала Лобода.
Светлана Лобода – "Рига – Ницца": слушайте онлайн
В то же время непонятно, для чего жителям Латвии песня на русском – там уже более 30 лет действует особая языковая политика, каждый делает усилия по сохранению латышского языка.
Возникают подозрения, что Светлана Лобода записывала этот трек для россиян в Латвии и в общем-то своих российских поклонников. По-новому тогда играют краски того факта, что артистка убрала слово "Киев" – чтобы он не травмировал порой несчастных россиян.
Украинцы возмущаются и насмехаются над певицей
В социальных сетях Светлану Лободу по понятным причинам критикуют, ведь, несмотря на все попытки "влиться" в украинский шоу-бизнес, с каждым ее публичным выступлением становится только хуже. Особое внимание пользователи уделяют названию песни "Рига – Ницца", потому что, соединив эти два слова, можно охарактеризовать творчество артистки. В частности, с такой идеей выступил Остап Украинец.
Можно ли русскоязычный шлак, который после вторжения генерируют авторы, которые в публичных заявлениях переосмыслили что-то там, называть словом "риганица"? Ибо слишком уж хорошо ложится, аж хочется поблагодарить за это словообразование,
– поделился Остап Украинец.
Украинцы критикуют Светлану Лободу и делают мемы о ее новом треке / Скриншоты из соцсетей