"Ганьба і відбілювання": українці обурені через Світлану Лободу, яка зібралась виступити в Києві

Співачка Світлана Лобода планує виступити з концертом у Києві, який має благодійну мету. У мережі бурхливо обговорюють анонс: такий виступ називають відбілюванням репутації артистки, яка працювала в Росії з 2014 року й закривала очі на війну.

Osocor Residence у Києві анонсував повернення на сцену Світлани Лободи. Концерт може відбутися 25 серпня цього року – це нібито благодійний захід, на якому збиратимуть кошти на відновлення ЛОР-відділення ОХМАТДИТу.

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Світлана Лобода хоче виступити в Києві – українці обурені

На благодійному заході планують розіграти "унікальні лоти" від українських захисників. Світлана Лобода ж стане "головною гостею" концерту. Osocor Residence та команда екслюбительки Росії "об'єднали зусилля", щоб якнайшвидше досягти мети. Лобода презентує свій альбом Made in U – у ньому як перші україномовні треки, так і російські пісні.



Лобода планує виступити в Києві / Фото з інстаграму резиденції

Мережу збурив анонс виступу в Україні Світлани Лободи. Після хвилі гніву під дописом Osocor Residence, організатори закрили можливість коментування. Утім, такий шанс залишається під іншими постами комплексу. Українці підкреслюють, що це – відбілювання зрадників, та вимагають скасувати концерт Лободи. В іншому разі вони саркастично пропонують запрошувати персон, що обрали бік Росії.

"Пропоную вам перейменуватися в заклад "Малєнькіє люді" і їхати працювати на Росію";

"Тут теж коменти закривайте малороси, всюди закривайте, ми не відчепимось";

"Чорти, як воно влаштовувати концерти любітельніци руского міра, Лободи? Вживу теж коментарі спробуєте закрити? Русня в Києві не пройде";

"Я проти зрадників України – Лобода хай співає запарєбріком, який вона сама ж і обрала. Військові женуть москалоту геть – а ви що робите? Кому вона тут цікава – хіба ваті";

"Ганьба, відбілювання людини, яка стільки років мовчала і заробляла у рашці, навіть після повномасштабного вторгнення. Хто далі, Ані Лорак, Асті чи може Баста?";

"Ви мразоти, які прикриваються благодійністю, це вищий ступінь лицемірства";

"Коли Ані Лорак виступатиме? Може вже Басту запросите? Ні розуму, ні совісті, ні поваги. Дно пробили";

"Заклад, що толерує та запрошує зрадників України під час геноциду українського народу".

Українці обурені концертом Лободи / Скриншоти з соцмереж

Активіст та волонтер Сергій Стерненко також висловився проти концерту Світлани Лободи. Він нагадав, що Osocor Residence й до повномасштабного вторгнення організовували концерти для росіян та любителів російських грошей. "Бл*ді навіть не дочекались завершення війни. Вже працюють над відбілюванням любительки російського бабла".

"Я не уявляю, скільки років має Свєта їб*шить русню у складі ЗСУ, або рятувати наших солдат як медик, щоб ми дозволили їй давати концерти в Україні", – додав воїн ЗСУ Макс Колесніков.

Щоправда, не всі розуміють проблеми зі Світланою Лободою. Є й такі українці, що вважають допомогу артистки Україні – достатнім доказом її підтримки та позиції.

"Вона просто хоче зібрати кошти на відновлення Охматдиту, за що її так не люблять";

"Я щось пропустив. Маю питання. А що з нею не так? Ну жила в рашці та й жила собі. Зараз же не живе, їм бабки не платить, тобто, що поганого вона робить?".

Нагадаємо, Світлана Лобода у перші дні повномасштабного вторгнення відзначилась заявою про "маленьких людей, які ні на що не впливають" та відео, у якому плакала через війну. Лише через місяць вбивств українців артистка зрештою визнала Росію агресором. Вже після цього вона почала висвітлювати свою допомогу Ірпеню та донати благодійним фондам.

До того ж Світлана Лобода так і не визначилась, якою мовою співати й писати пісні, хоч тепер майже у всіх згадує про війну. Чимало колег-артистів не готові вірити у каяття співачки, але є й ті, хто постійно заступається за неї.