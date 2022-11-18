Дослухалася до Авраменка: Лобода випустила пісню "Два незнайомці", через яку осоромилася

Днями Світлана Лобода анонсувала новий україномовний трек, але Авраменко підмітив помилку в назві. До мовознавця артистка таки дослухалася і 18 листопада запрем'єрила пісню "Два незнайомці".

Свій прокол з помилкою в назві – "Два незнайомця" – Світлана Лобода коментувати не стала. Натомість розповіла, що трек "з'явився в момент, коли життя здавалося суцільними руїнами". Він про несподівану, болісну розлуку та про щастя зустрічі з найріднішими.

До теми Лобода анонсувала пісню українською, але помилилася в назві: як її підколов Авраменко

Світлана Лобода випустила україномовну пісню "Два незнайомці"

Ексгастролерка відкрилася багатомільйонній публіці й чесно зізналася, що через війну обірвала зв'язок з людьми, які були для неї близькими. Мабуть, зірка має на увазі російських селеб, які підтримали вторгнення в Україну.

Війна оголила найбільш болючі місця і перетворила в незнайомців тих, кого я колись вважала близькими людьми. А багато з тих, хто ще вчора був незнайомцем, став частиною мого життя. Любов – єдине, на що залишається сподіватися у світі, де так багато зла,

– відверто написала Лобода в інстаграмі.

"Нехай ваші кохані люди ніколи не стануть вам чужими", – побажала артистка.

Попри те, що деяким фанам Лободи "шкода, що російської версії не буде", українці та користувачі з-за кордону кажуть, що рідною мовою вона звучить краще:

"Дуже гарна пісня. Вам дуже личить українська мова, співайте побільше рідною мовою";

"Вітаю вас, Світлано, з правильним вибором світосприйняття і сьогодення! Ваш голос українською звучить дуже особливо";

"Дуже красива пісня, красива мова, красива жінка";

"Вау, так гарно. Українською мовою пісні звучать ніжніше, приємніше";

"Красива пісня, але не знаю про що. Миру вам, Україно";

"Розумію лише на половину, але пісні супер, дуже подобається".

Нагадаємо, це вже другий україномовний трек у репертуарі Світлани Лободи. Ще у червні вона випустила пісню "Молитва", яку присвятила 100 дню великої війни. Крім того, тепер свої концерти ексгастролерка закінчує всесвітньо відомою щедрівкою українського композитора Леонтовича "Щедрик".