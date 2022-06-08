Світ має розуміти, що ми стоїмо на межі цієї війни, – Оля Полякова про концерти за кордоном

Співачка Оля Полякова допомагає Україні, виступаючи на благодійних концертах. Артистка зазначила, що робить це й для того, щоб світ не забував про війну в Україні, щоб вона не перетворилася на рутину для світової спільноти.

Чимало українських зірок зараз допомагають Україні, перебуваючи за кордоном. Оля Полякова є однією з них. Присутність наших знаменитостей в інших країнах світу також вкотре нагадує, що війна в Україні триває.

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Оля Полякова про концерти за кордоном

За сто днів Оля Полякова об'їхала практично всю Європу та Сполучені Штати Америки. Благодійний тур США складався з концертів у дев'яти містах. Артистка проїхала узбережжя Тихого океану, центральну частину Америки, Атлантичне узбережжя.

Я ніколи не була у стількох американських містах. Скрізь абсолютно повні зали, люди в українському вбранні, із прапорами України. Усі підтримують. Люди приїжджали з інших міст і навіть країн. З Канади, фани з Колумбії. Тобто на концерти прийшли не лише наші діаспори,

– розповіла виконавиця.

Оля боїться, що люди за кордоном можуть звикнути до війни в Україні. Протистояння агресорові триває, однак про війну в нашій країні вже не говорять так, як раніше. Люди поступово звикають до того, що відбувається в Україні, однак потрібно знову й знову нагадувати їм про те, що українці чинять опір російським окупантам.

Окрім того, що Полякова на концертах збирає кошти для України, вона дає інтерв'ю іноземним виданням, розповідає про війну. Все для того, щоб жахіття, яке зараз є в Україні, не перетворилося на рутину.

Є ризик того, що світ стомиться. Настане літо – і люди почнуть жити своє життя й можуть не так гостро реагувати, не так допомагати. Ми не маємо дозволити, щоб війна в Україні перетворилася на рутину. Світ має розуміти, що ми стоїмо на межі цієї війни, ми захищаємо його від російської агресії ціною втрат власного народу,

– наголосила виконавиця.

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