У понеділок, 24 січня, Суспільне назвало 8 фіналістів Національного відбору Євробачення-2022, які позмагаються за право представляти Україну на музичному конкурсі в Італії. Цьогоріч на конкурс відправили близько 300 заявок від різних виконавців, проте організатори відбору обрали лише 8 виконавців.

Цікаво Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: хто у якій частині виступатиме

Серед них: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, LAUD, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA та WELLBOY. Бандуристку з Хмельницького фанати відбору 2020 року пам'ятають досі, адже за її "Колискову" тоді віддали чимало голосів, проте перемогу зміг отримати український етнофольк-гурт Go_A.

KRUTЬ – 99: дивитись відео онлайн

Ми трішки поспілкувались з артисткою та поцікавились, чи спостерігає вона за цьогорічним відбором.

Розмова з KRUTЬ

Ви подавали знову заявку на Нацвідбір цього року? Якщо ні, то чи плануєте в майбутньому?

Можливо, я повернусь, але в цьому році не планувала і не подавала заявку. Я готую два альбоми, і тому хотіла сконцентруватись на музиці і на ретельному пошуку свого музичного стилю.

Ваша історія з Євробаченням завершена? Якщо ні, то як або ж коли фанати зможуть вас побачити на сцені Суспільного?

Я припускаю, що, можливо, подам заявку наступного року, але в цьому році мене запрошували на Євробачення. І "продакшн", і Суспільне кликали. Але я дала собі час створити щось абсолютно нове, і не повторюватись із позаминулим роком.



KRUTЬ про Нацвідбір Євробачення-2022 / Фото з інстаграму артистки

Ми бачили, що ви прокоментували допис ROXOLANA і привітали її з участю у відборі. Ви за неї вболіваєте цього року чи, можливо, маєте інших фаворитів?

Так, я вболіваю за KALUSH і за ROXOLANA.

Роксолана – дуже перспективна виконавиця, і мені тішно за неї як за сестру, але ми навіть ніколи не бачились вживу. KALUSH Orchestra, впевнена, порве, та й команда у них неймовірно сильна. Цьогоріч дуже сильний і етнічний відбір. Мені буде дуже цікаво поспостерігати за ним в ролі глядача.