Супермодель Карли Клосс впервые стала мамой: трогательное фото малыша
28-летняя известная модель Карли Клосс и ее 35-летний муж, бизнесмен Джошуа Кушнер стали родителями впервые. Они поделились первым трогательным фото малыша, но не рассекретили пол и имя.
Источник:инстаграм Джошуа Кушнера
Известная американская модель и бывшая "ангел" Victoria's Secret Карли Клосс родила первенца. Радостной новостью впервые поделился ее муж Джошуа Кушнер, обнародовав миловидное фото малыша.
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Карли Клосс впервые стала мамой
Джошуа Кушнер поделился первым фото малыша из роддома. Он показал ребенка, накрытого белым одеялом и в шапочке. Бизнесмен решил не показывать лицо первенца.
"Добро пожаловать в этот мир", – написал под фото Джошуа Кушнер. Пара решила не разглашать имени первого ребенка и его пол. Поэтому другие подробности неизвестны.
Беременность Карли Клосс
- Сначала о беременности модели сообщили инсайдеры. Тогда было известно, что Карли очень счастлива, что родит впервые, ведь будет очень хорошей мамой.
- Впоследствии Карли Клосс решила подтвердить счастливую новость. Она сняла короткое видео, где продемонстрировала беременный живот. В подписи к видео звезда написала: "Доброе утро, дитя".
Брак Карли Клосс и Джошуа Кушнера
18 октября 2018 года Карли Клосс и Джошуа Кушнер отпраздновали свадьбу, где пошли к алтарю в Нью-Йорке. Торжественную церемонию с моделью и бизнесменом разделили 80 ближайших родственников и друзей.
Свадьба была интимной и трогательной. Пара сияла от счастья, – рассказывали инсайдеры.
Карли Клосс вышла замуж в роскошном платье от Dior. От наряда модель была в восторге, но церемонию считала слишком официальной. Но уже в 2019 году Карли Клосс и Джошуа Кушнер не отказались бы от шумного праздника. В июне они провели вечеринку, на которую пригласили голливудских звезд. В частности, на свадьбе Карли Клосс побывали Кэти Перри и Орландо Блум.
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