28-летняя известная модель Карли Клосс и ее 35-летний муж, бизнесмен Джошуа Кушнер стали родителями впервые. Они поделились первым трогательным фото малыша, но не рассекретили пол и имя.

Известная американская модель и бывшая "ангел" Victoria's Secret Карли Клосс родила первенца. Радостной новостью впервые поделился ее муж Джошуа Кушнер, обнародовав миловидное фото малыша.

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Карли Клосс впервые стала мамой

Джошуа Кушнер поделился первым фото малыша из роддома. Он показал ребенка, накрытого белым одеялом и в шапочке. Бизнесмен решил не показывать лицо первенца.

"Добро пожаловать в этот мир", – написал под фото Джошуа Кушнер. Пара решила не разглашать имени первого ребенка и его пол. Поэтому другие подробности неизвестны.

Беременность Карли Клосс

Сначала о беременности модели сообщили инсайдеры. Тогда было известно, что Карли очень счастлива, что родит впервые, ведь будет очень хорошей мамой.

Впоследствии Карли Клосс решила подтвердить счастливую новость. Она сняла короткое видео, где продемонстрировала беременный живот. В подписи к видео звезда написала: "Доброе утро, дитя".

Брак Карли Клосс и Джошуа Кушнера

18 октября 2018 года Карли Клосс и Джошуа Кушнер отпраздновали свадьбу, где пошли к алтарю в Нью-Йорке. Торжественную церемонию с моделью и бизнесменом разделили 80 ближайших родственников и друзей.

Свадьба была интимной и трогательной. Пара сияла от счастья, – рассказывали инсайдеры.

Карли Клосс вышла замуж в роскошном платье от Dior. От наряда модель была в восторге, но церемонию считала слишком официальной. Но уже в 2019 году Карли Клосс и Джошуа Кушнер не отказались бы от шумного праздника. В июне они провели вечеринку, на которую пригласили голливудских звезд. В частности, на свадьбе Карли Клосс побывали Кэти Перри и Орландо Блум.