З сумочкою за майже 38 тисяч гривень: Настя Каменських вразила зухвалим образом

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вже повернулася з кількатижневої мандрівки в Мексику, проте продовжує ділитися світлинами звідти. Днями артистка оприлюднила декілька кадрів, де показала зухвалий образ, який довершила сумочкою елітного бренду Prada за майже 38 тисяч гривень.
Настя Каменських не лише талановита співачка, а й стильна жінка, яка знає, як за допомогою одягу підкреслити принади та приховати недоліки своєї фігури. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість часто ділиться різноманітними варіантами актуальних образів.
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Зухвалий look Насті Каменських
Виконавиця оприлюднила архівні фото з Мексики. Вона позувала в розкішній віллі, де мешкала разом із мамою та подругами. Для чудового вечора NK обрала чорну мініспідницю та джинсовий топ, який підкреслив спокусливий бюст.
Серед аксесуарів Каменських доповнила аутфіт браслетами, ланцюжком, а також стильною чорною сумочкою елітного бренду Prada, вартість якої становить майже 38 тисяч гривень.
Волосся Настя вклала в кучері з мокрим ефектом, а на обличчі зробила виразний макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою на губах.
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У дописі артистка запитала прихильників, що вони розуміють під словосполученням "справжня жінка. В коментарях фоловери радо діляться своїми думками.
- "Та, яка може бути сама собою й не боїться чужої думки".
- "Жінка, яка поважає себе. Від неї віє теплом, вона усміхнена, м'яка, добра, відкрита. Вміє поставити людину на місце, відстояти свої кордони. При цьому в неї така енергетика, що хочеться постійно бути поруч. Спокійний голос, вона нікуди не поспішає, радіє кожному моменту в цьому житті".
- "Жінка, яка вміє поєднати в собі ніжність та сексуальність, при цьому бути стриманою, елегантною та вихованою. Яка зберігає гармонію, затишок і любов у своєму будинку. Любить цей світ та наповнює його любов'ю".