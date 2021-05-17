З сумочкою за майже 38 тисяч гривень: Настя Каменських вразила зухвалим образом

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вже повернулася з кількатижневої мандрівки в Мексику, проте продовжує ділитися світлинами звідти. Днями артистка оприлюднила декілька кадрів, де показала зухвалий образ, який довершила сумочкою елітного бренду Prada за майже 38 тисяч гривень.

Настя Каменських не лише талановита співачка, а й стильна жінка, яка знає, як за допомогою одягу підкреслити принади та приховати недоліки своєї фігури. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість часто ділиться різноманітними варіантами актуальних образів.

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Зухвалий look Насті Каменських

Виконавиця оприлюднила архівні фото з Мексики. Вона позувала в розкішній віллі, де мешкала разом із мамою та подругами. Для чудового вечора NK обрала чорну мініспідницю та джинсовий топ, який підкреслив спокусливий бюст.

Серед аксесуарів Каменських доповнила аутфіт браслетами, ланцюжком, а також стильною чорною сумочкою елітного бренду Prada, вартість якої становить майже 38 тисяч гривень.

Волосся Настя вклала в кучері з мокрим ефектом, а на обличчі зробила виразний макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою на губах.

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У дописі артистка запитала прихильників, що вони розуміють під словосполученням "справжня жінка. В коментарях фоловери радо діляться своїми думками.