Настя Каменских не только талантливая певица, но и стильная женщина, которая знает, как с помощью одежды подчеркнуть прелести и скрыть недостатки своей фигуры. На личной странице в инстаграме, знаменитость часто делится разнообразными вариантами актуальных образов.

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Дерзкий look Насти Каменских

Исполнительница обнародовала архивные фото из Мексики. Она позировала в роскошной вилле, где жила вместе с мамой и подругами. Для замечательного вечера NK выбрала черную мини-юбку и джинсовый топ, который подчеркнул соблазнительный бюст.

Среди аксессуаров Каменских дополнила аутфит браслетами, цепочками, а также стильной черной сумочкой элитного бренда Prada, стоимость которой составляет почти 38 тысяч гривен.

Волосы Настя уложила в кудри с мокрым эффектом, а на лице сделала выразительный макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой на губах.

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В заметке артистка спросила поклонников, что они понимают под словосочетанием "настоящая женщина". В комментариях фолловеры радостно делятся своими мыслями.