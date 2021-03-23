Українська співачка Тіна Кароль показала прихильникам своє життя поза сценою. Зокрема, артистка розповіла, що завжди носить з собою маленьку іграшкову панду. Це талісман про її покійного чоловіка.

Тіна Кароль втратила чоловіка майже 8 років тому. Її коханий Євген Огір помер від раку шлунку. Та досі виконавиця часто згадує про нього та зазначає, що він завжди поруч.

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Талісман Тіни Кароль

Артистка нещодавно презентувала пісню "Скандал", яка спричинила справжній ажіотаж в мережі. У день прем'єри Кароль побувала на 3 радіостанціях і завжди разом із нею була маленька іграшкова панда, яку чіпляла на мікрофон. Зірка поділилася, що це особливий символ, який нагадує їй покійного чоловіка.

Якби ви знали, що для мене означає панда… Мій чоловік завжди був пандою,

– сказала Тіна.

Інтерв'ю Тіни Кароль: дивіться відео онлайн

Хвороба та смерть Євгена Огіра

В Євгена Огіра діагностували рак шлунку на початку 2012 року.

Востаннє він з'являвся на публіці в серпні того ж року на міжнародному музичному фестивалі Crimea Music Fest.

Згодом чоловік потрапив в лікарню, де розпочав боротьбу з онкологією.

перемогти хворобу чоловікові так і не вдалося. Він помер 23 квітня 2013 року. на той час чоловікові було 33 роки.

Тіна Кароль досі не може змиритися зі смертю коханого.

Свої пісні артистка досі присвячує Євгену, адже її серце все ще належить йому.

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