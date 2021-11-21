У сукні за 28 тисяч гривень: Катя Осадча вразила ефектним образом на світському заході
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча провела черговий "Вечір прем'єр". Для заходу зірка обрала розкішну блакитну сукню від українського бренду.
Днями відбувся масштабний концерт "Вечір прем'єр", на якому виступило безліч зірок – Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Олександр Пономарьов, Дзідзьо та інші. Ведучою заходу стала Катя Осадча.
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Образ Каті Осадчої
На публіці телеведуча постала в яскравому та ефектному аутфіті. Вона приміряла розкішну блакитну сукню від українського бренду Milla Nova. Вбрання було без бретелей, з відвертим декольте, сміливим розрізом і великим бантом на спині. Вартість такої сукні – 1040 доларів (приблизно 28 тисяч гривень).
Яскравими акцентами образу стали туфлі-човники на високих підборах та капелюх кольору фуксії. Look доповнювали й блискучі сережки-підвіски.
Катя Осадча вирівняла та розпустила волосся, тоді як на обличчі зробила лаконічний макіяж. Вона підкреслила очі пудровими тінями й нафарбувала губи блиском.
Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки
Катя Осадча / Фото з інстаграму "Світського життя"
Шанувальники активно діляться враженнями від нового сміливого образу знаменитості. Катю Осадчу засипали компліментами в коментарях:
- "Дуже красива";
- "Ви неймовірна";
- "Красиво";
- "Ви чарівні";
- "Ти дивовижна";
- "Катю, ви як вино, яке з роками стає тільки кращим. Ви після третіх пологів стали більш жіночними, і красивішими, і цікавішими";
- "Я просто у вас закохалась. Ви просто красунечка-розумничка. Була на вечорі. Дуже сподобалось. Прийдемо ще";