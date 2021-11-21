Днями відбувся масштабний концерт "Вечір прем'єр", на якому виступило безліч зірок – Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Олександр Пономарьов, Дзідзьо та інші. Ведучою заходу стала Катя Осадча.
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Образ Каті Осадчої
На публіці телеведуча постала в яскравому та ефектному аутфіті. Вона приміряла розкішну блакитну сукню від українського бренду Milla Nova. Вбрання було без бретелей, з відвертим декольте, сміливим розрізом і великим бантом на спині. Вартість такої сукні – 1040 доларів (приблизно 28 тисяч гривень).
Яскравими акцентами образу стали туфлі-човники на високих підборах та капелюх кольору фуксії. Look доповнювали й блискучі сережки-підвіски.
Катя Осадча вирівняла та розпустила волосся, тоді як на обличчі зробила лаконічний макіяж. Вона підкреслила очі пудровими тінями й нафарбувала губи блиском.
Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки
Катя Осадча / Фото з інстаграму "Світського життя"
Шанувальники активно діляться враженнями від нового сміливого образу знаменитості. Катю Осадчу засипали компліментами в коментарях:
- "Дуже красива";
- "Ви неймовірна";
- "Красиво";
- "Ви чарівні";
- "Ти дивовижна";
- "Катю, ви як вино, яке з роками стає тільки кращим. Ви після третіх пологів стали більш жіночними, і красивішими, і цікавішими";
- "Я просто у вас закохалась. Ви просто красунечка-розумничка. Була на вечорі. Дуже сподобалось. Прийдемо ще";