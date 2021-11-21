Днями відбувся масштабний концерт "Вечір прем'єр", на якому виступило безліч зірок – Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Олександр Пономарьов, Дзідзьо та інші. Ведучою заходу стала Катя Осадча.

Дивіться також Дружина Григорія Решетника з дітьми провідала чоловіка на "Україна має талант": сімейні фото

Образ Каті Осадчої

На публіці телеведуча постала в яскравому та ефектному аутфіті. Вона приміряла розкішну блакитну сукню від українського бренду Milla Nova. Вбрання було без бретелей, з відвертим декольте, сміливим розрізом і великим бантом на спині. Вартість такої сукні – 1040 доларів (приблизно 28 тисяч гривень).

Яскравими акцентами образу стали туфлі-човники на високих підборах та капелюх кольору фуксії. Look доповнювали й блискучі сережки-підвіски.

Катя Осадча вирівняла та розпустила волосся, тоді як на обличчі зробила лаконічний макіяж. Вона підкреслила очі пудровими тінями й нафарбувала губи блиском.



Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки



Катя Осадча / Фото з інстаграму "Світського життя"

Шанувальники активно діляться враженнями від нового сміливого образу знаменитості. Катю Осадчу засипали компліментами в коментарях: