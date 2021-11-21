На днях состоялся масштабный концерт "Вечер премьер", на котором выступило множество звезд – Настя Каменских, Надя Дорофеева, Александр Пономарев, Дзидзьо и другие. Ведущей мероприятия стала Катя Осадчая.

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Образ Кати Осадчей

На публике телеведущая предстала в ярком и эффектном аутфите. Она примеряла роскошное голубое платье от украинского бренда Milla Nova. Наряд был без бретелей, с откровенным декольте, смелым разрезом и большим бантом на спине. Стоимость такого платья – 1 040 долларов (примерно 28 тысяч гривен).

Яркими акцентами образа стали туфли-лодочки на высоком каблуке и шляпа цвета фуксии. Look дополняли и блестящие серьги-подвески.

Катя Осадчая выровняла и распустила волосы, тогда как на лице сделала лаконичный макияж. Она подчеркнула глаза пудровыми тенями и накрасила губы блеском.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды



Катя Осадчая / Фото из инстаграма "Светской жизни"

Поклонники активно делятся впечатлениями от нового смелого образа знаменитости. Катю Осадчую засыпали комплиментами в комментариях: