У сукні за 10 тисяч гривень: Кейт Міддлтон підкорила елегантним образом

Герцогиня Кембриджська здійснила черговий світський вихід. У сукні з леопардовим принтом вона відвідала службу підтримки у сфері ментального здоров'я.

Дружина принца Вільяма 26 січня з'явилась на публіці. Кетрін відвідала організацію Shout – служба обміну текстовими повідомленнями для підтримки людей у складних ситуаціях. Кейт Міддлтон поспілкувалась з працівниками та волонтерами.

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Образ Кейт Міддлтон

Для чергового світського виходу герцогиня Кембриджська обрала стриманий, але елегантний аутфіт. Вона постала на публіці у шифоновій смарагдовій сукні з леопардовим принтом на довгий рукав.

Нове вбрання обійшлось Кетрін у 255 фунтів стерлінгів – приблизно 10 тисяч гривень.

Кейт Міддлтон підкреслила талію широким чорним поясом та поєднала вбрання з високими замшевими чоботами від Ralph Lauren. Вишуканості образу додали золоті сережки-кільця.

Дружина принца Вільяма накрутила волосся локонами та зробила легкий макіяж з акцентом на очах.



Новий вихід Кейт Міддлтон / Фото Getty Images



Новий вихід Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

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