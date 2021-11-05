Экс-участница "ВИАГры" Санта Димопулос стала частью истории французского бренда Dior. На закрытой вечеринке она с ног до головы была одета в наряды этого же дома мод. Как выглядела звезда, смотрите ниже.

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Образ Санты Димопулос

На победительнице "Танцев со звездами" эффектное платье со сдержанным леопардовым принтом. Это пышный наряд длины миди с глубоким декольте. Он удачно подчеркнул хрупкую талию Санты Димопулос.

Ее образ принцессы довершили черные туфли-лодочки на высоком каблуке. Кроме того, она подобрала небольшую сумочку, которая удачно завершила аутфит. Длинные волосы звезда уложила в голливудские локоны, а макияж сделала с акцентом на глаза.



Санта Димопулос в платье от Dior / Фото с инстаграма звезды

На ней были драгоценные аксессуары – серьги и кольцо с большим бриллиантом. Санта Димопулос не рассекретила, от какого бренда эти украшения, однако, судя по остальному ее гардеробу, они стоят безумных денег.



Санта Димопулос в платье от Dior / Фото с инстаграма звезды