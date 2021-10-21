У сукні з розрізом і прикрасами Bulgari: Іванна Онуфрійчук позувала в ефектному образі

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук щоразу вражає публіку ефектними look. У 7 випуску проєкту вона показала один з найвідвертіших образів. На ній була сукня з декольте та розрізом вище стегон.

Дружина казахського мільйонера обожнює виглядати розкішно й дорого. Жодна світська поява Іванни Онуфрійчук не обходиться без брендових речей або коштовних аксесуарів. Чи не найбільше громадськість вражають її образи на "Танцях з зірками", адже над ними трудиться велика команда.

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Образ Іванни Онуфрійчук у сукні з розрізом

У 7 випуску "Танців з зірками" ведуча з'явилась в атласній вечірній сукні чорного кольору. Її вбрання було дуже оригінальним, адже, здається, трималося усього на двох шпильках.

Так, асиметрична сукня мала виріз у зоні декольте та сміливий розріз вище стегон. Примітно, що під неї Іванна Онуфрійчук не одягала спідню білизну. Вона на всю країну блиснула не тільки стрункими ногами, а й ефектним бюстом.

Іванна Онуфрійчук у сукні з розрізом і прикрасами Bulgari / Фото з інстаграму ведучої

Сукню знаменитість поєднала з лакованими туфлями-човниками на невисоких підборах. Їй зробили укладку з ефектом мокрого волосся та розкішний макіяж з червоною помадою, чорними стрілками та блискучими тінями.

Чи не найбільшу увагу публіки привернули аксесуари Іванни Онуфрійчук. На ній були масивні сережки, каблучки та браслет у вигляді змії. Усі прикраси з колекції люксового італійського бренду Bulgari.

Іванна Онуфрійчук у сукні з розрізом і прикрасами Bulgari / Фото з інстаграму ведучої