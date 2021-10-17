Цього року модель Іванна Онуфрійчук опинилась по той бік "Міс Україна Всесвіт", хоч раніше сама змагалась за корону на конкурсах краси. Вона зізналась, що 27-річна Анна Неплях перемогла заслужено.

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"Вітаю з заслуженою перемогою Анну Неплях, яка вразила всіх членів журі та глядачів", – написала ведуча "Танців з зірками".

Образ Іванни Онуфрійчук на "Міс Україна Всесвіт"

На головній світській події жовтня зірка з'явилась у платті від української дизайнерки Олі Мак. З вечірньої колекції вона обрала мінісукню смарагдового кольору. Це асиметричне вбрання з одним рукавом та оголеними плечима. Воно ефектно виділило зону декольте, а довгий шлейф додав елегантності.

Під мінісукню Іванна Онуфрійчук підібрала білі босоніжки з ремінцями, всипаними стразами. З аксесуарів – блискучий клатч, підвіску та сережки зі смарагдами від люксового бренду Bulgari.

Іванна Онуфрійчук на "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму моделі

Іванна Онуфрійчук на "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму моделі

Іванна Онуфрійчук на "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму моделі Іванна Онуфрійчук з "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото з інстаграму моделі

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Повний текст публікації Іванни Онуфрійчук:

Я у складі поважного журі конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Давно я не бачила, щоб на одній сцені зібралося стільки красивих і талановитих дівчат!

Усі учасниці конкурсу вже сформовані особистості, які чогось досягли. Взагалі, для мене кожна з дівчат, що вийшли на сцену, вже переможниця. Я сама колись була на їхньому місці й знаю, що таке конкурси краси. Це щоденні підготовки, зйомки, зустрічі. Ти на підборах та з макіяжем з 6 ранку до 11 вечора. Це складно і фізично, і морально.

Тому, вітаю з заслуженою перемогою Анну Неплях, яка вразила всіх членів журі та глядачів.