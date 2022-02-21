21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Лідерка знаменитого гурту ONUKA Ната Жижченко опублікувала знімок з нагоди особливого дня.

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Образ ONUKA

Ната Жижченко показала листівку, яку опублікувала з нагоди Дня рідної мови. Вона позувала на світлому тлі у лаконічній білосніжній сукні на довгий рукав.

Родзинкою образу стала велика чорна вставка з фатіну та портрет Тараса Шевченка. ONUKA вклала волосся та зробила макіяж. Вона підкреслила губи чорною помадою.



ONUKA / Фото з інстаграму ONUKA

ONUKA про День рідної мови

"Не дарма аналогом слова "українська" є слово "солов'їна". Наша мова настільки ніжна, співуча, мелодійна, м'яка, інтонаційна, музична, інтимна та медитативна, що її асоціюють з найкрасивішим співом птаха", – поділилась Ната Жижченко.

Співачка додала, що любить українське слово й найбільше пов'язує з ним Тараса Шевченка. Саме тому вона вирішила використати його портрет для листівки.

"Мова — це обличчя людини, обличчя країни, яке кожен з нас несе з гордістю. Те, яка увага нині приділяється українській мові, те, як вона знову квітне — прекрасно, естетично, й історично важливо. Однак, не хочеться, щоб краса нашої мови паплюжилася тенденцією на приниження тих, хто нею не розмовляє. Врешті, те, яка ти людина визначає не мова, якою ти розмовляєш, а слова, які використовуєш й дії, які чиниш", – підкреслила артистка.

Будь ласка, плекайте нашу мову, "пильно й ненастанно", і нехай саме вона стане нашою твердою крицею нині!

– підсумувала Ната Жижченко.

Текст публікації ONUKA

Не дарма аналогом слова "українська" є слово "солов'їна". Наша мова настільки ніжна, співуча, мелодійна, м'яка, інтонаційна, музична, інтимна та медитативна, що її асоціюють з найкрасивішим співом птаха.

Я люблю українське слово в усіх сенсах, і найбільше з ним пов'язую нашого великого Кобзаря. Для мене він та його праця – це потужний мур, тил, величезна брила, яку неможливо сховати, затулити чи приховати. Тарас Шевченко продемонстрував, яка українська мова потужна і міцна. Саме тому його портрет ми й використали для листівки до Дня рідної мови, який відзначають у світі 21 лютого.

Мова — це обличчя людини, обличчя країни, яке кожен з нас несе з гордістю. Те, яка увага нині приділяється українській мові, те, як вона знову квітне — прекрасно, естетично, й історично важливо. Однак, не хочеться, щоб краса нашої мови паплюжилася тенденцією на приниження тих, хто нею не розмовляє. Врешті, те, яка ти людина визначає не мова, якою ти розмовляєш, а слова, які використовуєш й дії, які чиниш.

Будь ласка, плекайте нашу мову, "пильно й ненастанно", і нехай саме вона стане нашою твердою крицею нині!