21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка. Лидер знаменитой группы ONUKA Ната Жижченко опубликовала снимок по случаю особого дня.

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Образ ONUKA

Ната Жижченко показала открытку, опубликованную по случаю Дня родного языка. Она позировала на светлом фоне в лаконичном белом платье на длинный рукав.

Изюминкой образа стала большая черная вставка из фатина и портрет Тараса Шевченко. ONUKA уложила волосы и сделала макияж. Она подчеркнула губы черной помадой.



ONUKA / Фото из инстаграма ONUKA

ONUKA о Дне родного языка

"Не зря аналогом слова "украинский" является слово "соловьиный". Наш язык настолько нежный, певучий, мелодичный, мягкий, интонационный, музыкальный, интимный и медитативный, что ассоциируют с самым красивым пением птицы", – поделилась Ната Жижченко.

Певица добавила, что любит украинское слово и больше всего связывает с ним Тараса Шевченко. Поэтому она решила использовать его портрет для открытки.

"Язык — это лицо человека, лицо страны, которое каждый из нас несет с гордостью. То, какое внимание сейчас уделяется украинскому языку, то, как он снова цветет — прекрасно, эстетично и исторически важно. Однако, не хочется, чтобы красота нашего языка осквернялась тенденцией на унижение тех, кто на нем не разговаривает. В конечном счете, то, какой ты человек определяет не язык, на котором ты разговариваешь, а слова, которые используешь и действия, которые совершаешь", – подчеркнула артистка.

Пожалуйста, лелейте наш язык, "пристально и непрестанно", и пусть именно он станет нашей твердой крицей ныне!

– подытожила Ната Жижченко.

Текст публикации ONUKA

Не зря аналогом слова "украинский" является слово "соловьиный". Наш язык настолько нежный, певучий, мелодичный, мягкий, интонационный, музыкальный, интимный и медитативный, что ассоциируют с самым красивым пением птицы

Я люблю украинское слово во всех смыслах, и больше всего с ним связываю нашего великого Кобзаря. Для меня он и его труд – это мощная стена, тыл, огромная глыба, которую невозможно спрятать, заслонить или скрыть. Тарас Шевченко продемонстрировал, какой украинский язык мощный и крепкий. Именно поэтому его портрет мы использовали для открытки ко Дню родного языка, который отмечают в мире 21 февраля.

Язык — это лицо человека, лицо страны, которое каждый из нас несет с гордостью. То, какое внимание сейчас уделяется украинскому языку, то, как он снова цветет — прекрасно, эстетично и исторически важно. Однако, не хочется, чтобы красота нашего языка осквернялась тенденцией на унижение тех, кто на нем не разговаривает. В конечном счете, то, какой ты человек определяет не язык, на котором ты разговариваешь, а слова, которые используешь и действия, которые совершаешь.

Пожалуйста, лелейте наш язык, "пристально и непрестанно", и пусть именно он станет нашей твердой крицей ныне!