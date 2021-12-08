У сукні з декольте та з сумкою Chanel: Санта Дімопулос з'явилась на світському вечорі

Переможниця "Танців" Санта Дімопулос часто гостя на світських вечірках. Для всіх виходів вона підбирає брендові образи. Цього разу зірка зробила ставку на Chanel та Jil Sander.

Ввечері 7 грудня зірковий бомонд зібрався на коктейль-паті з нагоди 100-річчя міжнародного глянцю L'Officiel. Зірковими гостями заходу стали Монатік, Катя Сільченко, Валерія Гузема, Іван Фролов та інші. Чи не найбільше уваги привернула Санта Дімопулос своїм розкішним виглядом і дорогим look.

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Образ Санти Дімопулос від люксових брендів

Для вечора у стилі 20-х переможниця "Танців з зірками" обрала чорну шовкову сукню з колекції преміального будинку моди Jil Sander. Це приталене плаття з глибоким декольте, зав'язкою на шиї, широкими манжетами та вільним кокетливим низом.

Під жіночне вбрання вона підібрала круглу сумку від одного з улюблених люксових брендів Chanel. Лакований аксесуар прикрашав фірмовий логотип, який асоціюється з багатством і розкішшю. Білі туфлі-човники Санта Дімопулос придбала в колекції Gianvito Rossi, взуття якого обожнюють Кейт Міддлтон і королева Летиція.

З прикрас на знаменитості каблучки та сяюче кольє від французької ювелірної компанії Van Cleef & Arpels. Довге волосся вона вклала хвилями й зібрала у вишукану зачіску.

Вчора відбувся чарівний вечір з нагоди 100-річчя улюбленого журналу L'Officiel та 20-річчя L'Officiel Ukraine. Дрес-код у стилі 20-х,

– підписала Санта Дімопулос.

Санта Дімопулос на світському вечорі / Фото з інстаграму зірки

Санта Дімопулос на світському вечорі/ Фото з інстаграму зірки