Схоже, вечір вівторка, 7 грудня, зіркове подружжя провело на романтичному побаченні в ресторані. На вечері з чоловіком Бейонсе виглядала без перебільшень блискуче. На ній був образ з нашумілої колаборації Gucci та Balenciaga.

Читайте також У смарагдовій сукні: Джилл Байден приголомшила спільним виходом з чоловіком

40-річна співачка одягла подовжений жакет, повністю розшитий кристалами та назвами люксових брендів. Його вартість на офіційному сайті 13 тисяч доларів – майже 355 тисяч гривень!

Під розкішний верх вона підібрала трендові чоботи-панчохи з гострим носком. На них, як і на рукавичках без пальців, виблискував фірмовий принт Gucci. Так, Бейонсе до деталей відтворила образ з показу на Тижні моди. Вона навіть прихопила екстравагантний клатч у вигляді серця.

Від себе артистка додала величезні сережки кільця та окуляри в стилі 90-х.

Бейонсе в жакеті Gucci та Balenciaga / Фото з інстаграму співачки

Натомість володар Греммі Jay Z виглядав куди скромніше. Він одягнувся в total black – штани прямого крою, футболку оверсайз та вкорочений піджак зі шкіряними вставками на рукавах. Єдиний світлий акцент у його образі – кросівки.

Нагадаємо, востаннє Бейонсе і Jay Z потрапляли під приціл папараці на весіллі сина найбагатшої людини світу Бернара Арно. Тоді співачка красувалась у Dolce & Gabbana.

У таких ефектних аутфітах подружжя могло вийти на червоний хідник і завоювати увагу всіх папараці. Однак фанів підкупили не лише образи артистів, а й гармонія, яку неможливо не помітити на спільних фото. За бездоганний смак і кокетливий настрій Бейонсе нагородили 1,5 мільйонами лайків.

Бейонсе з чоловіком Jay Z / Фото з інстаграму співачки

Бейонсе з чоловіком Jay Z / Фото з інстаграму співачки