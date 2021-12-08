Вечером 7 декабря звездный бомонд собрался на коктейль-пати по случаю 100-летия международного глянца L'Officiel. Звездными гостями мероприятия стали Монатик, Катя Сильченко, Валерия Гузема, Иван Фролов и другие. Наибольшее внимание привлекла Санта Димопулос своим роскошным видом и дорогим look.

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Образ Санты Димопулос от люксовых брендов

Для вечера в стиле 20-х победительница "Танцев со звездами" выбрала черное шелковое платье из коллекции премиального дома моды Jil Sander. Это приталенное платье с глубоким декольте, завязкой на шее, широкими манжетами и свободным кокетливым низом.

Под женственный наряд она подобрала круглую сумку от одного из любимых люксовых брендов Chanel. Лакированный аксессуар украшал фирменный логотип, который ассоциируется с богатством и роскошью. Белые туфли-лодочки Санта Димопулос приобрела в коллекции Gianvito Rossi, обувь которого обожают Кейт Миддлтон и королева Летиция.

Из украшений на знаменитости кольца и сияющее колье от французской ювелирной компании Van Cleef & Arpels. Длинные волосы она уложила волнами и собрала в изысканную прическу.

Вчера состоялся волшебный вечер по случаю 100-летия любимого журнала L'Officiel и 20-летия L'Officiel Ukraine. Дресс-код в стиле 20-х,

– подписала Санта Димопулос.

Санта Димопулос на светском вечере / Фото из инстаграма звезды

Санта Димопулос на светском вечере / Фото из инстаграма звезды