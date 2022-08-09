У київському метро Суханова сплутали з Зеленським: як це сталося

Ведучий Олексій Суханов пригадав, як одного разу його сплутали з президентом Володимиром Зеленським. Це сталося у київському метро прибилизно сім років тому.

Олексій Суханов – росіянин, але з 2014 року живе в Україні, вже отримав український паспорт. Ведучий працює на телебаченні, живе в Києві. Саме там з ним сталася кумедна і водночас дуже приємна ситуація.

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Як Олексія Суханова переплутали з Зеленським

Мене одного разу років сім тому переплутали з ним (Зеленським – 24 канал) у переході біля станції "Метро Університет". Уявляєте? Я тоді так посміявся. Але для мене це честь все-таки…

– пригадав Суханов.

Тоді Володимир Зеленський був актором та продюсером, працював на телебаченні. В нього було багато шанувальників, а Олексій Суханов лише починав кар'єру на українському телебаченні.

На думку ведучого, Україні вперше за 30 років дуже пощастило з президентом. Суханов вважає, що Зеленський у такий складний час показав себе справжнім лідером: "Я ж людина поза політикою. Я взагалі там нічого не розумію і за новинами не стежу. Але я вважаю, що в наш час, дійсно, під час війни Україні дуже пощастило з президентом, тому що саме він переламав перебіг цієї війни. Мені здається, що це дуже круто".