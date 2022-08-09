Алексей Суханов – россиянин, но с 2014 года живет в Украине, уже получил украинский паспорт. Ведущий работает по телевидению, живет в Киеве. Там с ним произошла забавная и в то же время очень приятная ситуация.

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Как Алексея Суханова перепутали с Зеленским

Меня однажды семь лет назад перепутали с ним (Зеленским – 24 канал) в переходе возле станции "Метро Университет". Представляете? Я тогда так посмеялся. Но для меня это честь все-таки…

– вспомнил Суханов.

Тогда Владимир Зеленский был актером и продюсером, работал по телевидению. У него было много поклонников, а Алексей Суханов только начинал карьеру на украинском телевидение.

По мнению ведущего, Украине впервые за 30 лет очень повезло с президентом. Суханов считает, что Зеленский в такое сложное время показал себя настоящим лидером: "Я же человек вне политики. Я вообще там ничего не понимаю и за новостями не слежу. Но я считаю, что в наше время действительно во время войны Украине очень повезло с президентом, потому что именно он переломил ход этой войны. Мне кажется, что это очень круто."

Напомним, недавно в интервью 24 каналу шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал о случайной встрече с Зеленским в спортзале. Также, по мнению колумбийца, Зеленский – лучший президент не только Украины, но мира.