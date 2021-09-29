10 лет Максим участвовал в американских "Танцах со звездами". Занимал 2 или 3 места. Путь хореографа на этом шоу закончился, когда он одержал желанную победу.

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Максим Чмерковский о романах

Танцор не скрывает, что в начале участия в "Танцах" у него был роман с партнершей. Однако эти отношения длились недолго и потом Максим все внимание концентрировал лишь на работе. Были даже слухи, что Чмерковский встречается с Дженнифер Лопес, однако он никогда их не подтверждал.

Все изменилось, когда на Бродвее он встретился с нынешней женой Петой Маргатройд, которая впоследствии стала его партнершей в танцевальном проекте. На время знакомства Максим был помолвлен с американской танцовщицей украинского происхождения Кариной Смирнофф. Пета также состояла в отношениях.

Через некоторое время Максим отменил помолвку, а Пета ушла от бойфренда. В 2017 году у влюбленных родился сын.



Жена и сын Максима Чмерковского / Фото из инстаграма хореографа

Напомним, Максим Чмерковский был главным героем украинской версии шоу "Холостяк". Тогда за тем, как он ищет любовь, наблюдала вся страна. Мужчина верил, что действительно сможет построить отношения с помощью проекта. Однако этого не произошло и с женой он разошелся. Но Максим отмечал, что ни о чем не жалеет.