Після хвилі реакцій у соціальних мережах Ярослав Лодигін вирішив прояснити ситуацію зі своїм звільненням. Він опублікував текст промови, який виголосив на наглядовій раді НСТУ, щоб його вихід зі Суспільного не обростав плітками.

З чого все почалося Після скандального Нацвідбору: суддю Ярослава Лодигіна звільнили з Суспільного

Чому Ярослав Лодигін попросив про звільнення

Національний відбір Євробачення-2022 він все ще вважає "великим і якісним святом молодої української культури", яке, на його превеликий жаль, пройшло неідеально.

"Збіг технічних та людських помилок призвів до плутанини підчас оголошення результатів. А нестача суспільної довіри перетворила реакцію певної частини публіки в кампанію по дискредитації Суспільного, деяких артистів, міжнародних аудиторів та мене особисто… Музичний конкурс, який має об'єднувати українців, в черговий раз нас роз'єднав", – поскаржився Ярослав Лодигін.

Однак він пояснив, що йде зі Суспільного не через плутанину з балами, а через обман Alina Pash та її команди, які вплутали у гучний скандал і його.

На жаль, нашою довірою скористалися і цьому немає виправдань. Тож мені та оргкомітету не вдалося запобігти черговому скандалу… Я визнаю свою частину відповідальності за всі епізоди, які зробили цьогорічний Нацвідбір далеким від ідеального,

– заявив Лодигін.

Ярослав Лодигін, якого звільнили з Суспільного через Нацвідбір / Фото з фейсбуку судді

Цікаво Справедливість перемогла, – Kalush Orchestra радіє звільненню Лодигіна зі Суспільного Ярослав Лодигін пропонує нові правила Нацвідбору для артистів-гастролерів Суддя Нацвідбору-2022 переконаний, що музика і культура не можуть бути поза політикою. Однак, на його думку, варто прощати тих артистів, які визнали свої помилки. Так, Ярослав Лодигін пропонує допускати до Нацвідбору музикантів, які гастролювали країною-агресоркою Росією, але розкаялися за це. Механізми реабілітації, моральної амністії з урахуванням строків давності проступку мусять бути у правилах. Я хочу жити в країні, де помилку можна допустити і можна виправити,

– написав режисер. Цікаво, що після фальшивої довідки Alina Pash Лодигін запропонував ввести в оргкомітет Нацвідбору Євробачення "представників СБУ та прикордонників", але тут же ж додав, що це призведе до його повної деградації.

Повний текст публікації Ярослава Лодигіна:

Друзі, я публікую текст своєї сьогоднішньої промови на Наглядовій раді Суспільного:

Шановні колеги, я дякую за можливість висловитися, а також сподіваюся на вашу відвертість та об'єктивність у ваших оцінках…

Що сталося на Євробаченні? По-перше, велике і якісне свято молодої української культури, яке привернуло увагу до платформ Суспільного аудиторію, яка про нас нічого до цього не знала. Чи пройшло все ідеально? Звичайно, ні. Збіг технічних та людських помилок призвів до плутанини підчас оголошення результатів. А нестача суспільної довіри загалом серед українців перетворила реакцію певної частини публіки в кампанію по дискредитації Суспільного, деяких артистів, міжнародних аудиторів та мене особисто...

Це сталося посеред небувалого загострення в війні, коли наші нерви напружені, а російські інформаційні війська ведуть численні атаки для того, щоб поселити розбрат між нами. І музичний конкурс, який має об'єднувати українців, в черговий раз нас роз'єднав.

Але чи може один артист або артистка відповідати вимогам одразу усіх українців? Ні. Це занадто великі очікування. Чи повинні взагалі бути якісь вимоги до артиста, окрім творчих? Так. Ця людина або люди представляють на міжнародній арені країну у стані війни. І обмеження щодо взаємовідносин та виступів у Росії справедливі. Виступаючи в Росії артист надсилає своїм фанам деструктивний сигнал: ніякої війни немає, це все тимчасово та непорозуміння, музика поза цим. Але музика і культура, хоч і не мають кордонів, але все-таки не поза політикою. Це мусять нарешті визнати наші музиканти та їхні продюсери.

Пункт у правилах Нацвідбору про обмеження, щодо виступів у РФ тощо – це пропозиція суспільного договору, в умовах, коли держава не може це зробити… На жаль, нашою довірою скористалися і цьому немає виправдань. Тож мені та оргкомітету не вдалося запобігти черговому скандалу.

Що робити, щоб ця історія не повторилася? Можна зробити правила ще жорсткішими, додати в склад оргкомітету представників СБУ та прикордонників та вписати в правила весь кримінальний кодекс та Біблію. Чи залишаться в країні артисти та члени журі? Це призведе до повної деградації конкурсу.

Я вважаю, вихід в тому, щоб вчитися прощати. Не тільки кенселити (відміняти) людей – це легко, але і приймати назад. Особливо тих, хто визнав свої помилки. Це збагатить Нацвідбір, бо таких артистів, будемо відверті, у нас в країни дуже багато. Це збагатить країну, бо таких людей в нас ще більше. Механізми реабілітації, моральної амністії з урахуванням строків давності проступку мусять бути у правилах. Я хочу жити в країні, де помилку можна допустити і можна виправити.

Отже, я визнаю свою частину відповідальності за всі епізоди, які зробили цьогорічний Нацвідбір далеким від ідеального… Я хочу підтвердити свою готовність піти у відставку… Дякую за довіру.