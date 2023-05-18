Машу Єфросиніну заочно заарештували в Москві: в чому її звинуватили та як відреагувала зірка

Росіяни вже оголошували Машу Єфросиніну "терористкою", а тепер спробували ще й "покарати" зірку. Окупанти заочно заарештували зірку через начебто фейки про війну.

Телеведуча Маша Єфросиніна жорстко висловлюється про окупантів, чим не дає спокою росіянам. Вони б'ються в істериці й не знають, за що зачепитись, тож вирішили заочно арештувати українську ведучу та інтерв'юерку.

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Машу Єфросиніну заочно арештували

У росЗМІ поширили інформацію, начебто московський суд арештував Машу Єфросиніну заочно. Причина для арешту – начебто поширення ведучою "воєнних фейків".

Басманний районний суд Москви порушив проти Маші Єфросиніної справу ще 17 квітня 2022 року. Докази у справі – це публікації інтерв'юерки в інстаграмі. До слова, ця мережа в Росії заблокована.

Як відреагувала Маша Єфросиніна

Новину про арешт поширив в інстаграмі модельний скаут Сергій Нікітюк. Він запевнив ведучу, що, судячи з новин, вона йде правильним шляхом.

А то я вже почала непокоїтись,

– лаконічно та з іронією відреагувала Єфросиніна.



Машу Єфросиніну заарештували / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше Єфросиніну назвали терористкою

У січні цього року в Росії Машу Єфросиніну оголосили "терористкою". Її ім'я фігурувало в базі розшуку МВС Росії. Щоправда, окупанти не спромоглися вказати, за якою саме статтею Кримінального кодексу розшукують телеведучу.

Машу Єфросиніну лиш вітали з цим почесним званням, тож і відреагувала вона з гумором. Інтерв'юерка показалась з маскою на обличчі – було "невдобно" ставати терористкою з "пом'ятим" обличчям.