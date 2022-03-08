Артистка, як і мільйони українських жінок, важко переживає війну Росії з Україною. І в новому дописі вона вкотре зазначила, що війна – це свідомий вибір, який часто підтримується пасивним народом.

Зверніть увагу І джевеліни, і байрактари за Україну б'ють р*сню: Соловій створила українську версію Bella Ciao

Цю пісню написано ще 2017 року. Лейтмотивом її були рядки: "Стріляє не зброя. Стріляє людина". Ця війна – це свідомий вибір, свідома агресія, свідоме вбивство мирного населення, рішення однієї людини, підтримане натовпом заляканих рабів системи. З нами Бог, з нами світ! З вами – диявол в бункері. Низький уклін ЗСУ та кожному українцю, хто захищає наше майбутнє. Все буде Україна,

– написала зірка.

У відеоролику можна побачити кадри з іншого її відеокліпу, а також моторошні кадри бомбардувань України. На фоні відео, окрім "пророчої" пісні, звучить тривожний звук сирен, який не замовкає впродовж останніх 13 днів війни.

ONUKA – Guns Don't Shoot: відео онлайн

Реакція мережі

Прихильники Нати Жижченко (справжнє ім'я ONUKA) палко підтримали артистку та подякували за її свідому позицію:

"Наточка! Віримо у наших захисників та допомагаємо! Вороги вічно горітимуть";

"Безсмертний козацький геном свободи житиме вічно в душах та умах українців. Слава Україні";

"Ната, ви не припиняєте нас надихати. Дякую!";

"Бог з нами, веде нас до перемоги, веде нас у цей тяжкий та темний час!! Недаремно Шевченко писав, боріться – поборете!!! Дякуємо нашим славним ЗСУ, нашій теробороні, нашим бравим українцям, які захищають нашу Батьківщину! Слава Україні!!! Миру нам і добра";

"Дуже сильно. Так, не зброя, а людина. Так, це свідомий вибір";

"Супер, мені зараз така музика потрібна, а не смуток. Настрій перемагатиме, все буде Україна! Я в це вірю!"

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!