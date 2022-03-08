Артистка, как и миллионы украинских женщин, тяжело переживает войну России с Украиной. И в новом сообщении она в очередной раз отметила, что война – это сознательный выбор, часто поддерживаемый пассивным народом.

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Эта песня написана еще в 2017 году. Лейтмотивом ее были строчки: "Стреляет не оружие. Стреляет человек". Эта война – сознательный выбор, сознательная агрессия, сознательное убийство мирного населения, решение одного человека, поддержанное толпой запуганных рабов системы. С нами Бог, с нами мир! С вами – дьявол в бункере. Низкий поклон ВСУ и каждому украинцу, кто защищает наше будущее. Все будет Украина,

– написала звезда.

В видеоролике можно увидеть кадры из другого видеоклипа, а также жуткие кадры бомбардировок Украины. На фоне видео, кроме "пророческой" песни, звучит тревожный звук сирен, который не умолкает за последние 13 дней войны.

ONUKA – Guns Don't Shoot: видео онлайн

Реакция сети

Поклонники Наты Жижченко (настоящее имя ONUKA) горячо поддержали артистку и поблагодарили за ее сознательную позицию:

"Наточка! Верим в наших защитников и помогаем! Враги будут вечно гореть";

"Бессмертный казацкий геном свободы будет жить вечно в душах и умах украинцев. Слава Украине";

"Ната, вы не прекращаете нас вдохновлять. Спасибо!";

"Бог с нами, ведет нас к победе, ведет нас в это тяжелое и темное время!! Недаром Шевченко писал, боритесь – поборете!!! Спасибо нашим славным ВСУ, нашей терробороне, нашим бравым украинцам, которые защищают нашу Родину! Слава Украине!!! Миру нам и добра";

"Очень сильно. Да, не оружие, а человек. Да, это сознательный выбор";

"Супер, мне сейчас такая музыка нужна, а не уныние. Настроение будет побеждать, все будет Украина! Я в это верю!"