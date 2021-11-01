У "червоному" Києві Лілія Ребрик прокинулась значно раніше, ніж переважна більшість жителів столиці, адже виходила у прямий ефір ранкового шоу. Попри те, що акторка давно не користується громадським транспортом і не розгулює по ТРЦ, вона відчувала посилення карантинних обмежень.

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Схоже, перш за все тому, що її 9-річна донька Діана залишилась вдома через введення дистанційного навчання в школах. Молодша ж Поліна ходить в садок, однак, судячи зі слів акторки, вирішила підтримати старшу сестру.

Діти вдома, дистанційка. Що відбувається у громадському транспорті, навіть уявляти не хочеться! У страшний, але одночасно й страшенно цікавий час живемо,

– заявила Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик про червону зону в Києві / Фото з інстаграму співачки

Зірка порадила фанам запасатися оптимізмом, терпінням і мудрістю. Мабуть, під останнім вона мала на увазі вакцинацію від коронавірусу, адже разом з UNICEF Ukraine закликає до щеплень і бореться з "вірусом маячні" – сумнівними повідомленнями про COVID-19 та вакцинацію.

Нагадаємо, щеплення – найкращий спосіб захистити себе від госпіталізації та смерті. МОЗ передає, що 95% ушпиталених з коронавірусом – невакциновані.

Червона зона в Києві: головне

Громадським транспортом можуть користуватися лише вакциновані або ті, хто має негативний ПЛР-тест чи довідку про одужання від коронавірусу.

Школярі та студенти навчатимуться дистанційно аж до покращення епідеміологічної ситуації.

На зупинках, у переходах, на території лікарень обов'язковий масковий режим.

Кафе, ресторани, хостели, спортзали та басейни зачиняються, якщо працівники невакциновані або не мають негативного ПЛР-тесту.

Планові госпіталізації в лікарнях скасовані (виняток – екстрені випадки).

Карантинні зони України на 1 листопада / Інфографіка 24 каналу

Повний текст публікації Лілії Ребрик:

"Понеділок – день важкий" – це точно про цей понеділок. Діти вдома, дистанційка. Що відбувається у громадському транспорті, навіть уявляти не хочеться! У магазини, кафе, кіно, театри чи навіть ЦНАПи вхід винятково по сертифікатах! У страшний, але одночасно й страшенно цікавий час живемо! Тож запасаємося на цей понеділок терпінням, оптимізмом і обов'язково мудрістю.