В "красном" Киеве Лилия Ребрик проснулась значительно раньше, чем большинство жителей столицы, ведь выходила в прямой эфир утреннего шоу. Несмотря на то, что актриса давно не пользуется общественным транспортом и не разгуливает по ТРЦ, она ощущала ужесточение карантинных ограничений.

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Похоже, прежде всего потому, что ее 9-летняя дочь Диана осталась дома из-за введения дистанционного обучения в школах. Младшая же Полина ходит в садик, однако, судя по словам актрисы, решила поддержать старшую сестру.

Дети дома, дистанционка. Что происходит в общественном транспорте, даже воображать не хочется! В страшное, но одновременно и ужасно интересное время живем,

– заявила Лилия Ребрик.



Лилия Ребрик о красной зоне в Киеве / Фото из инстаграммы певицы

Звезда посоветовала фанатам запасаться оптимизмом, терпением и мудростью. Пожалуй, под последним она имела в виду вакцинацию от коронавируса, ведь вместе с UNICEF Ukraine призывает к прививкам и борется с "вирусом бреда" – сомнительными сообщениями о COVID-19 и вакцинации.

Напомним, прививка – лучший способ оградить себя от госпитализации и смерти. Минздрав передает, что 95% госпитализированных с коронавирусом – невакцинированы.

Общественным транспортом могут пользоваться только вакцинированные или имеющие отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса.

Школьники и студенты будут учиться дистанционно вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации.

На остановках, в переходах, на территории больниц обязателен масочный режим.

Кафе, рестораны, хостелы, спортзалы и бассейны закрываются, если работники не вакцинированы или не имеют отрицательного ПЦР-теста.

Плановые госпитализации в больницах отменены (исключение – экстренные случаи).



Карантинные зоны Украины на 1 ноября / Инфографика 24 канала

Полный текст публикации Лилии Ребрик:

"Понедельник – день трудный" – это точно об этом понедельнике. Дети дома, дистанционка. Что происходит в общественном транспорте, даже воображать не хочется! В магазины, кафе, кино, театры или даже ЦНАП вход исключительно по сертификатам! В страшное, но одновременно и ужасно интересное время живем! Так что запасаемся на этот понедельник терпением, оптимизмом и обязательно мудростью.