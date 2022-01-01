Скасування гастролей і пауза в концертній діяльності стала викликом і для Олександра Божика. Ще до карантину вони з дружиною Юлією звільнились з офіційних робіт, тому дозволили собі втекти зі Львова в Сокільники, село за кілька кілометрів. Так, пів року зіркова сім'я прожила з батьками.

Читайте також Досі дзвонять з Росії, – чому Олександра Божика кличуть на концерти в Крим і Москву

Як Олександру Божику жилось у селі під Львовом

Якщо у Львові артистів "накривали" депресивні стани, то в Сокільниках їм жилось легше. За донечкою Вікторією могли приглядати дідусь і бабуся, а Олександр з Юлією повністю віддавалися творчості.

Цей карантин був дуже сімейний, родинний, затишний. Коли ми приїхали до батьків, ми були всі разом, і страх розвіювався, ми відчували себе в безпеці,

– ділиться дружина скрипаля.

Так, подружжя влаштувало собі квест – зняло для ютуб-каналу 52 відео. Весь локдаун вони працювали над відеоконтентом, тому не мали часу скаржитися на складну ситуацію та відсутність концертів.

"Більшість наших каверів ми записували саме в Сокільниках. Ходили по полях, залазили в буряки, картоплю. Це був досить цікавий досвід для нас. Для нас не було шоком бачити одне одного 24 години на добу", – зізнається Юлія.

Розмову зі скрипалем Олександром Божиком і його дружиною Юлією читайте у межах проєкту Інтерв'ю24.

Інтерв'ю з Олександром та Юлею Божиками у відеоформаті: дивіться відео 24 каналу