Платформа 9 ¾: Стівен Фрай взяв участь в ексклюзивній співпраці з Укрзалізницею
Джерело:Укрзалізниця
У середу, 6 серпня, в Києві відбувся Саміт перших леді та джентльменів. Його ведучим став британський актор та ведучий Стівен Фрай, який постійно підтримує Україну у війні.
Він декілька днів пробув у столиці та зробив чимало важливих справ. Зокрема, відбулася ексклюзивна співпраця Стівена Фрая та Укрзалізниці.
Не пропустіть Шон Пенн показався в Києві з коханою-українкою, яка молодша від нього на 19 років: милі кадри
Співпраця Стівена Фрая з Укрзалізницею
У соцмережах агентства поширили відео, в яких актора оголошує про "нову" зупинку потягів — платформу 9 ¾. У кінці своєї промови Стівен сказав: "Слава Україні!".
В ексклюзивній співпраці зі Стівеном Фраєм Укрзалізниця додає одну зупинку всім своїм поїздам,
— зазначили під роликом.
Зазначимо, після відвідин Києва Стівен Фрай був захоплений українцями, які хочуть прогнати росіян зі своєї землі. Його вразили люди, яких об'єднує гумор і непохитна рішучість.
Хто такий Стівен Фрай?Це англійський письменник та актор, який здобув популярність завдяки участі у британських комедійних телесеріалах, таких як "Чорна Гадюка", "Шоу Фрая і Лорі", "Джівс і Вустер". До того ж він грав у фільмах "Пісочна людина", "Жадібність", "Це гріх", "Завзяті шахраї" та багато інших.
Додамо, що Стівен Фрай підтримує низку ініціатив та організацій, що працюють з військовослужбовцями, людьми з втратою слуху, людьми з втратою зору, людьми з біполярним розладом, людьми з лейкемією, ЛГБТ-спільнотою. До того ж актор допомагав українцям пережити зиму, підтримуючи ініціативу ShelterBox, яка збирала кошти для закупівлі теплого одягу та відновлення пошкоджених будинків.