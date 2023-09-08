Платформа 9 ¾: Стівен Фрай взяв участь в ексклюзивній співпраці з Укрзалізницею

8 вересня 2023, 12:15
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Джерело:

Укрзалізниця

У середу, 6 серпня, в Києві відбувся Саміт перших леді та джентльменів. Його ведучим став британський актор та ведучий Стівен Фрай, який постійно підтримує Україну у війні.

Він декілька днів пробув у столиці та зробив чимало важливих справ. Зокрема, відбулася ексклюзивна співпраця Стівена Фрая та Укрзалізниці. 

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Співпраця Стівена Фрая з Укрзалізницею

У соцмережах агентства поширили відео, в яких актора оголошує про "нову" зупинку потягів — платформу 9 ¾. У  кінці своєї промови Стівен сказав: "Слава Україні!".

В ексклюзивній співпраці зі Стівеном Фраєм Укрзалізниця додає одну зупинку всім своїм поїздам,
— зазначили під роликом.

Довідка! Платформа номер дев'ять і три чверті – це  зачарована платформа на лондонському вокзалі King's Cross Station звідки щороку Гаррі Поттер та інші юні маги виїжджали до Гоґвортсу. Для того, щоб вийти на неї, необхідно пройти крізь бар'єр, що розділяє платформи 9 і 10.

Зазначимо, після відвідин Києва Стівен Фрай був захоплений українцями, які хочуть прогнати росіян зі своєї землі. Його вразили люди, яких об'єднує гумор і непохитна рішучість.

Хто такий Стівен Фрай?

Це англійський письменник та актор, який здобув популярність завдяки участі у британських комедійних телесеріалах, таких як "Чорна Гадюка", "Шоу Фрая і Лорі", "Джівс і Вустер". До того ж він грав у фільмах "Пісочна людина", "Жадібність", "Це гріх", "Завзяті шахраї" та багато інших.

Додамо, що Стівен Фрай підтримує низку ініціатив та організацій, що працюють з військовослужбовцями, людьми з втратою слуху, людьми з втратою зору, людьми з біполярним розладом, людьми з лейкемією, ЛГБТ-спільнотою. До того ж актор допомагав українцям пережити зиму, підтримуючи ініціативу ShelterBox, яка збирала кошти для закупівлі теплого одягу та відновлення пошкоджених будинків.
 
Автор: Софія Хомишин