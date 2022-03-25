Стінг перевипустив трек Russians: усі кошти підуть на допомогу українцям
Джерело:Rolling Stone
Британський музикант Стінг перевипустив пісню Russians. Весь дохід з неї він пожертвує волонтерам Help Ukraine Center.
Знаменитий британський виконавець Стінг записав нову версію пісні Russians, яку вперше випустив ще у 1985 році. Сьогодні трек знову став як ніколи актуальним.
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Стінг пожертвує кошти українцям
У новій версії пісні окрім Стінга на вокалі та гітарі взяв участь віолончеліст Раміро Белгардт. Продюсером треку став Мартін Кірзенбаум. Музикант опублікував відео, на якому показав виконання композиції у лаконічній атмосфері.
"Я рідко співав цю пісню за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову стане актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного, незагрозливого сусіда, пісня знову є закликом до нашої людяності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти такого насилля, попри загрозу арешту та ув'язнення. Ми всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну", – наголосив Стінг.
Стінг – Russians (Guitar / Cello Version): дивіться відео
Увесь прибуток, який Стінг отримає від перезапуску пісні, він пожертвує на волонтерський центр Help Ukraine Center. Туди відправляють гуманітарну та медичну допомогу для українців.
Як Стінг підтримує Україну
- Музикант заявив, що більше ніколи не виступатиме перед російськими олігархами й всіма тими, хто причетний до агресії Кремля.
- Також співак зробив щедру пожертву на підтримку ЗСУ й надав велику партію гуманітарної допомоги біженцям