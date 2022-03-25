Стінг перевипустив трек Russians: усі кошти підуть на допомогу українцям

25 березня 2022 , 15:38
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Джерело:

Rolling Stone

Британський музикант Стінг перевипустив пісню Russians. Весь дохід з неї він пожертвує волонтерам Help Ukraine Center.

Знаменитий британський виконавець Стінг записав нову версію пісні Russians, яку вперше випустив ще у 1985 році. Сьогодні трек знову став як ніколи актуальним. 

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Стінг пожертвує кошти українцям

У новій версії пісні окрім Стінга на вокалі та гітарі взяв участь віолончеліст Раміро Белгардт. Продюсером треку став Мартін Кірзенбаум. Музикант опублікував відео, на якому показав виконання композиції у лаконічній атмосфері.

"Я рідко співав цю пісню за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову стане актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного, незагрозливого сусіда, пісня знову є закликом до нашої людяності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти такого насилля, попри загрозу арешту та ув'язнення. Ми всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну", – наголосив Стінг.

Стінг – Russians (Guitar / Cello Version): дивіться відео

 

Увесь прибуток, який Стінг отримає від перезапуску пісні, він пожертвує на волонтерський центр Help Ukraine Center. Туди відправляють гуманітарну та медичну допомогу для українців.

Як Стінг підтримує Україну

Автор: Марія Касій