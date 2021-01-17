Відома українська артистка Джамала показала нові фото, де позує в синій стильній сорочці. Також зірка написала, що роздумує над тим, чи вже пора розбирати різдвяну ялинку.

Популярна українська співачка Джамала часто ділиться з шанувальниками світлинами та кадрами з життя. На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала чергову серію фото й показала образ.

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Образ Джамали

Знаменитість постала перед камерою в кімнаті на тлі різдвяної ялинки. Вона позувала в стильному образі. Для нього Джамала обрала білу футболку та трендову зелену сорочку з клітчастим принтом.

Варто зазначити, що співачка часто для повсякденних look обирає саме клітчасті сорочки, яких у неї вже є кілька: червона, жовта й чорна.

Чорне коротке волосся Джамала розпустила й вклала ніжними хвильками, що додавали образу жіночності. На її руці були чорні браслети. Аутфіт співачки завершив гарний макіяж: вона підкреслила очі масивними чорними стрілками й злегка нафарбувала губи рожевою помадою.



Джамала / Фото з інстаграму Джамали

У підписі до фото Джамала розповіла, що вже роздумує над тим, щоб розбирати різдвяну ялинку, біля якої позувала. Вона запитала в підписників, коли вони традиційно ховають ялинку, а ті – поділилися своїми варіантами.

"До Водохреща! Після 21 січня розбираємо",

"Ми з донькою вирішили, що Новий рік у нас з 1 грудня до 28 лютого",

"Набридла, розібрали, чекаємо літа",

"В нас син розібрав вчора",

"Ялинку тримають до Стрітення – 15 лютого".



Джамала / Фото з інстаграму Джамали