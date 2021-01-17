У стильній сорочці: Джамала продемонструвала новий образ – фото
Відома українська артистка Джамала показала нові фото, де позує в синій стильній сорочці. Також зірка написала, що роздумує над тим, чи вже пора розбирати різдвяну ялинку.
Популярна українська співачка Джамала часто ділиться з шанувальниками світлинами та кадрами з життя. На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала чергову серію фото й показала образ.
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Образ Джамали
Знаменитість постала перед камерою в кімнаті на тлі різдвяної ялинки. Вона позувала в стильному образі. Для нього Джамала обрала білу футболку та трендову зелену сорочку з клітчастим принтом.
Варто зазначити, що співачка часто для повсякденних look обирає саме клітчасті сорочки, яких у неї вже є кілька: червона, жовта й чорна.
Чорне коротке волосся Джамала розпустила й вклала ніжними хвильками, що додавали образу жіночності. На її руці були чорні браслети. Аутфіт співачки завершив гарний макіяж: вона підкреслила очі масивними чорними стрілками й злегка нафарбувала губи рожевою помадою.
Джамала / Фото з інстаграму Джамали
У підписі до фото Джамала розповіла, що вже роздумує над тим, щоб розбирати різдвяну ялинку, біля якої позувала. Вона запитала в підписників, коли вони традиційно ховають ялинку, а ті – поділилися своїми варіантами.
- "До Водохреща! Після 21 січня розбираємо",
- "Ми з донькою вирішили, що Новий рік у нас з 1 грудня до 28 лютого",
- "Набридла, розібрали, чекаємо літа",
- "В нас син розібрав вчора",
- "Ялинку тримають до Стрітення – 15 лютого".
Джамала / Фото з інстаграму Джамали
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