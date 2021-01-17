Известная украинская артистка Джамала показала новые фото, где позирует в синей стильной рубашке. Также звезда написала, что размышляет над тем, не пора ли уже разбирать рождественскую елку.

Популярная украинская певица Джамала часто делится с поклонниками фотографиями и кадрами из жизни. На личной странице в инстаграме звезда опубликовала очередную серию фото и показала образ.

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Образ Джамалы

Знаменитость предстала перед камерой в комнате на фоне рождественской елки. Она позировала в стильном образе. Для него Джамала выбрала белую футболку и трендовую зеленую рубашку с клетчатым принтом.

Стоит отметить, что певица часто для повседневных look выбирает именно клетчатые рубашки, которых у нее уже есть несколько: красная, желтая и черная.

Черные короткие волосы Джамала распустила и уложила нежными волнами, придававшими образу женственности. На ее руке были черные браслеты. Аутфит певицы завершил красивый макияж: она подчеркнула глаза массивными черными стрелками и слегка накрасила губы розовой помадой.



Джамала / Фото с инстаграма Джамалы

В подписи к фото Джамала рассказала, что уже подумывает о том, чтобы разбирать рождественскую елку, рядом с которой позировала. Она спросила у подписчиков, когда они традиционно разбирают елку, а те – поделились своими вариантами.

"До рещения! После 21 января разбираем",

"Мы с дочкой решили, что Новый год у нас с 1 декабря до 28 февраля",

"Надоела, разобрали, ждем лета",

"У нас сын разобрал вчера",

"Елку держат до Сретения – 15 февраля".



Джамала / Фото с инстаграма Джамалы