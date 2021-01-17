Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вперший за довгий час вирушила на відпочинок без сім'ї. Принагідно вона ділиться різними фото та демонструє трендові образи.

Солістка рок-гурту The Hardkiss вирушила на відпочинок без сім'ї. Вона ділиться красивими фото з відпустки на особистій сторінці в інстаграмі. Зірка оприлюднила нові світлини та продемонструвала стильний повсякденний образ.

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Образ Юлії Саніної

Співачка позувала на вулицях гарного міста, що засаджений зеленими деревами та різними розлинами. Юлія Саніна, поки що, приховує, де зараз перебуває. Але уважні прихильники припускають, що вона відпочиває в Колумбії.

Артистка для прогулянки обрала стильний образ на кожний день. Вона постала перед об'єктивом у білій футболці з принтом і ніжно-коричневих мінішортах. Тендітну талію зірки підкреслював бордовий ремінь на поясі. Вбрання Юлія Саніна поєднала з білими кросівками на масивній підошві.

Бездоганний аутфіт співачки також доповнили сонцезахисні окуляри в червоній оправі та оригінальна чорна сумка, яку Юлія Саніна вдягнула через плече. Довге волосся вона розпустила, а на обличчі зробила легкий макіяж.

"Дуже дивні відчуття вперше за 12 років бути десь однією, без Валерія Бебка. Весь час інстинктивно обертаюся, щоб сказати йому: "Подивися, яка прикольна штуковина...", "Який краєвид". Все-таки, щасливими нас робить можливість поділитися своїми емоціями з кимось близьким", – написала Юлія Саніна під фото.



Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної



Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної