37-річна Юлія Пеліпас і 36-річний Дмитро Дубілет оголосили про свої стосунки у жовтні 2020 року – публікували спільні фото у соцмережах і з'являлись разом на світських заходах. Після півторарічного роману вони одружились.

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Юлія Пеліпас вийшла заміж за Дмитра Дубілета

У День святого Валентина закохані оголосили, що стали чоловіком і дружиною. Очевидно, вони розписались без гучних церемоній і пишних суконь, адже замість весільних фото стилістка показала архівні карди з закордонної подорожі.

До речі, ми одружилися. На цьому фото видно, що Діма про це думає,

– з гумором підписала Юлія Пеліпас.

Юлія Пеліпас вийшла заміж за Дмитра Дубілета / Фото з інстаграму стилістки

Юлія Пеліпас вийшла заміж за Дмитра Дубілета / Фото з інстаграму стилістки

Що відомо про особисте життя Юлії Пеліпас і Дмитра Дубілета