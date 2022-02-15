37-річна Юлія Пеліпас і 36-річний Дмитро Дубілет оголосили про свої стосунки у жовтні 2020 року – публікували спільні фото у соцмережах і з'являлись разом на світських заходах. Після півторарічного роману вони одружились.
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Юлія Пеліпас вийшла заміж за Дмитра Дубілета
У День святого Валентина закохані оголосили, що стали чоловіком і дружиною. Очевидно, вони розписались без гучних церемоній і пишних суконь, адже замість весільних фото стилістка показала архівні карди з закордонної подорожі.
До речі, ми одружилися. На цьому фото видно, що Діма про це думає,
– з гумором підписала Юлія Пеліпас.
Юлія Пеліпас вийшла заміж за Дмитра Дубілета / Фото з інстаграму стилістки
Юлія Пеліпас вийшла заміж за Дмитра Дубілета / Фото з інстаграму стилістки
Що відомо про особисте життя Юлії Пеліпас і Дмитра Дубілета
- Ексміністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет багато років був одружений з дизайнеркою інтер'єрів і співзасновницею клубу Smartass Катериною Кузьменко. Вони розлучились 2019 року, але залишаються друзями і бізнес-партнерами.
- Засновниця бренду Bettter та колишня fashion-директорка Vogue Ukraine Юлія Пеліпас теж розлучена. У першому шлюбі з арт-експертом Сергієм Кербицьким вона народила двох дітей – доньку Пенелопу та сина.