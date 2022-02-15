37-летняя Юлия Пелипас и 36-летний Дмитрий Дубилет объявили о своих отношениях в октябре 2020 года – публиковали совместные фото в соцсетях и появлялись вместе на светских мероприятиях. После полуторагодовалого романа они поженились.
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Юлия Пелипас вышла замуж за Дмитрия Дубилета
В День святого Валентина влюбленные объявили, что стали мужем и женой. Очевидно, они расписались без громких церемоний и пышных платьев, ведь вместо свадебных фото стилист показала архивные карды из заграничного путешествия.
Кстати, мы поженились. На этом фото видно, что Дима об этом думает,
– с юмором подписала Юлия Пелипас.
Юлия Пелипас вышла замуж за Дмитрия Дубилета / Фото из инстаграма стилистки
Юлия Пелипас вышла замуж за Дмитрия Дубилета / Фото из инстаграма стилистки
Что известно о личной жизни Юлии Пелипас и Дмитрия Дубилета
- Экс-министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет много лет был женат на дизайнере интерьеров и соучредителе клуба Smartass Екатерине Кузьменко. Они расстались в 2019 году, но остаются друзьями и бизнес-партнерами.
- Основательница бренда Bettter и бывшая fashion-директор Vogue Ukraine Юлия Пелипас тоже разведена. В первом браке с арт-экспертом Сергеем Кербицким она родила двоих детей – дочь Пенелопу и сына.