Народна артистка України Ольга Сумська часто тішить фанів кадрами зі свого архіву. Днями вона поділилась фото, де позує в образі в стилі 90-х. За лічені години допис набрав безліч вподобань та коментарів.

Успішна українська акторка Ольга Сумська оприлюднила на своїй сторінці нове архівне фото. Світлина швидко поширилась мережею та зібрала величезну кількість вподобань.

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Архівне фото Ольги Сумської

Знаменитість часто публікує фото з домашнього архіву. Цього разу вона показала знімок, де позувала в образі своєї героїні з 90-х. Ольга Сумська зазначила, що навіть не пригадує, який це був фільм.

Перед камерою молода акторка позувала в стильному одязі. Вона постала в червоній мінісукні, що дозволило зірці похизуватися стрункими ніжками, й чорному шкіряному плащі. Широкий та масивний золотистий пояс підкреслив тендітну фігуру Сумської. Вбрання вдало поєднувалось із черевичками на невисоких підборах.

Особливого шарму аутфіту додали аксесуари на шиї. На архівному кадрі Ольга Сумська позувала з червонуватим кучерявим волоссям. На її обличчі був розкішний макіяж. Акторка підкреслила очі чорними стрілками, а губи – насиченою червоною помадою.



Архівне фото Ольги Сумської / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Реакція мережі

Шанувальники написали акторці безліч позитивних коментарів. Вони зазначили, що мода 90-х років, як можна зауважити, актуальна й досі. Тому Ольга Сумська виглядала стильно та вишукано, як і зараз.