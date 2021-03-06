Народная артистка Украины Ольга Сумская часто радует фанов кадрами из своего архива. На днях она поделилась фото, где позирует в образе в стиле 90-х. За считанные часы сообщение набрало множество лайков и комментариев.

Успешная украинская актриса Ольга Сумская обнародовала на своей странице новое архивное фото. Фотография быстро распространилась сетью и собрала огромное количество лайков.

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Архивное фото Ольги Сумской

Знаменитость часто публикует фото из домашнего архива. На этот раз она показала снимок, где позировала в образе своей героини с 90-х. Ольга Сумская отметила, что даже не помнит, какой это был фильм.

Перед камерой молодая актриса позировала в стильной одежде. Она появилась в красном мини-платье, что позволило звезде похвастаться стройными ножками, и черном кожаном плаще. Широкий и массивный золотистый пояс подчеркнул хрупкую фигуру Сумской. Наряд удачно сочетался с туфлями на невысоком каблуке.

Особый шарм аутфиту добавили аксессуары на шее. На архивном кадре Ольга Сумская позировала с красным кудрявыми волосами. На ее лице был роскошный макияж. Актриса подчеркнула глаза черными стрелками, а губы – насыщенной красной помадой.



Архивное фото Ольги Сумской / Фото с инстаграма Ольги Сумской

Реакция сети

Поклонники написали актрисе множество положительных комментариев. Они отметили, что мода 90-х годов, как можно заметить, актуальна до сих пор. Поэтому Ольга Сумская выглядела стильно и изысканно, как и сейчас.