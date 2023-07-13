Протягом ночі окупанти випустили по Україні дрони та ракети, найбільше дісталося Києву. ЗСУ змогли збити всі ворожі об’єкти, проте уламки пошкодили будівлі у 5 районах міста.

До теми Спочатку гул, а потім як бахнуло: очевидці розповіли про нічну атаку дронами по Києву

Зірки вже відреагували на чергову нічну атаку. Вони висловлюють злість на країну-агресора та дякують ППО. 24 Канал зібрав реакції зіркового бомонду на атаку вночі 13 липня.

Наталка Денисенко

Акторка подякувала ЗСУ за їхню роботу, адже вона теж живе в цьому районі.

Наш Подільський район, в якому ми живемо… Дякую нашим силам ППО, що ми живі,

– написала Наталка Денисенко.



Реакція Наталки Денисенко на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

Тарас Цимбалюк

Український актор поширив у соцмережі фото з нічної атаки Києва. Цимбалюк залишив до нього хештег, що Росія – терористична країна. Згодом він додав своє ранкове фото та заявив, що “Росія – це п**орасна країна”.



Реакція Тараса Цимбалюка на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

Христина та Григорій Решетники

Дружина зіркового ведучого теж показала наслідки атаки. Вона зазначила, що її сім'я в цей день була не в Києві. "Там був суцільний жах цієї ночі", – написала Христина.

Коли це скінчиться… Після атаки "Шахедів", ось як виглядає квартира, куди влучив уламок,

– зазначила вона, перепостивши відео.



Реакція Христини Решетник на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

Водночас Григорій Решетник показав статистику збитих дронів та ракет за останню ніч. Він додав лаконічний підпис: "Жахіття продовжуються. Їх здатні зупинити ЗСУ та український народ".

Наталія Могилевська

Співачка теж показала відео пошкодженого будинку. Вона повідомила, що уламок дрону знуйнував квартиру на 25-му поверсі висотки у Дарницькому районі Києва. "Поранено чоловіка, який був вдома. Також постраждала дівчинка з сусіднього будинку", – додала Могилевська.



Реакція Наталії Могилевської на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

Ілона Гвоздьова

Зірка зараз перебуває на відпочинку за кордоном. Проте Гвоздьова теж не змогла оминути трагедію. У Інстаграм-сторіс танцівниця перепостила фото столичного будинку, який атакувала Росія. "Київ. Жах і біль", – написала вона.



Реакція Ілони Гвоздьової на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

Даша Квіткова

Блогерка у цей день святкує день народження сина. Але святковий настрій їм зіпсувала Росія. Квіткова зазначила, що світ має пам'ятати, що Росія – терорист. Вона також показала фото з місця удару.



Реакція Даші Квіткової на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

Джамала

Зірка в Інстаграм-сторіс показала наслідки атаки Києва та додала опис англійською мовою, щоб це побачили за кордоном. Зокрема, Джамала зазначила, що через атаку загинув чоловік, ще 4 людей постраждали.



Реакція Джамали на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

TVORCHI, Христина Соловій, Ольга Сумська та інші знаменитості також не змогли промовчати у відповідь на російський удар по Києву. Вони дякують ППО та розповідають про наслідки обстрілів.

Інші реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз

До слова, днями журналістка Раміна Есхакзай побувала в окопах 72-ої окремої мотострілецької бригади Росії, яку перед цим вщент розбили українські військові. У процесі зйомок блогерка з командою та захисниками потрапили під ворожий обстріл. Вони перебували за один кілометр від Бахмута. Відео – дивіться у нашій статті.