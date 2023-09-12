Юнак навчається у Мерілендському університеті, що у США. Попри те, що мати з сином живуть на відстані, вона поділилася, які у них є спільні захоплення. Крім того, телеведуча зізналася, чи повернеться Ілля в Україну.

До теми Юрій Горбунов відповів хейтерам, чому 20-річний син Осадчої живе в США і не йде воювати

Чи повернеться старший син Осадчої в Україну

За словами Катерини, хлопець зараз вивчає штучний інтелект і працює для наближення перемоги України. По закінченню університету в США Ілля має наміри повернутися в Україну.

Ілля навчається на IT в University of Maryland, вивчає штучний інтелект. Він уже працює на перемогу нашої країни у цій сфері, а після завершення університету планує повернутись і працювати в Україні за спеціальністю,

– розповіла Осадча.

Відомо, що раніше син Катерини Осадчої навчався в міжнародній школі Kyiv International School.

Катя зауважила, що в неї зі старшим сином є спільне захоплення історією: "Ми слухаємо історичні подкасти, дивимося фільми про історію, тільки нещодавно подивились на Netflix документальний фільм про Другу світову війну та події цієї війни".



Катя Осадча з трьома синами та чоловіком / Фото з інстаграму знаменитості

Що відомо про інших дітей Каті Осадчої

У 2017 році Катерина Осадча одружилася з Юрієм Горбуновим. У них є двоє спільних дітей: Іван та Данило. Старший хлопчик народився 18 лютого, а у 2022 році зіркове подружжя стало батьками вдруге.