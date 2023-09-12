Юноша учится в Мэрилендском университете в США. Несмотря на то, что мать с сыном живут на расстоянии, она поделилась, какие у них есть общие увлечения. Кроме того, телеведущая призналась, вернется ли Илья в Украину.

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Вернется ли старший сын Осадчей в Украину

По словам Екатерины, парень сейчас изучает искусственный интеллект и работает для приближения победы Украины. По окончании университета в США Илья намерен вернуться в Украину.

Илья учится на IT в University of Maryland, изучает искусственный интеллект. Он уже работает для победи нашей страны в этой сфере, а после завершения университета планирует вернуться и работать в Украине по специальности,

– рассказала Осадчая.

Известно, что ранее сын Екатерины Осадчей учился в международной школе Kyiv International School.

Катя отметила, что у нее со старшим сыном есть общее увлечение историей: "Мы слушаем исторические подкасты, смотрим фильмы об истории, только недавно посмотрели на Netflix документальный фильм о Второй мировой войне и о событиях этой войны".



Катя Осадчая с тремя сыновьями и мужем / Фото с инстаграмма знаменитости

Что известно о других детях Кати Осадчей

В 2017 году Екатерина Осадчая вышла замуж за Юрия Горбунова. У них есть двое общих детей: Иван и Даниил. Старший мальчик родился 18 февраля, а в 2022 году звездные супруги стали родителями во второй раз.