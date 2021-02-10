Донька покійного баскетболіста Кобі Браянта, який загинув в авіакатастрофі на початку 2020 року, Наталія Браянт, підписала контракт з модельним агентством IMG Models. У нього входять найтоповіші моделі світі: Джіджі і Белла Хадід, Кейт Мосс, Ельза Госк та багато інших.

18-річна донька Кобі Браянта зізналась, що завжди цікавилась модельним бізнесом і вирішила спробувати свої сили у ньому.

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Наталія Браянт стала моделлю

У своєму інстаграмі Наталія залишила перший допис в ролі моделі, а також прикріпила фото з чорно-білої фотосесії у студії.

Я завжди цікавилася модою, ще з раннього віку. Я люблю цю індустрію, і, скільки я себе пам'ятаю, я хотіла бути моделлю. Потрібно багато чому навчитися, але я відчуваю, що це прекрасна можливість для того, щоб вчитися і творчо виражати себе. Я в захваті, і маю честь бути частиною сім'ї IMG!

– написала щаслива дівчина.



Наталія Браянт приєдналась до IMG Models / Фото з інстаграму IMG Models



Наталія Браянт стала моделлю / Фото з інстаграму Наталії Браянт

Що відомо про агентство IMG Models? Одна з найвідоміших агенцій у світі в сфері модельного бізнесу з головним центром у Нью-Йорку. Філії компанії також розміщені у Парижі, Лондоні, Мілані та Гонконзі. Свої багатьомільйонні контракти тут заключили передові моделі світу.

Реакція зіркових колег

На новину вже відреагували тепер колеги Наталії по подіуму – Джіджі Хадід, Ешлі Грем, Марта Гант, Лілі Олдрідж та інші. Зірки привітали Наталію зі вступом у сім'ю та побажали успіхів у кар'єрі.



Зірки привітали Наталію Браянт з початком кар'єри / Скріншот з інстаграму IMG Models

Нагадаємо, що батько Наталії – Кобі Браянт – трагічно загинув в авіакатастрофі 26 січня 2020 року у Каліфорнії. Чоловік летів на приватному гвинтокрилі з 13-річною донькою Джіанною та ще сімома членами екіпажу. Усі загинули внаслідок катастрофи. Дружина Кобі Браянта Ванесса залишилась з трьома їхніми дітьми – Наталією, Б'янкою та Капрі. Матір Ванесса вже привітала свою донечку Наталію з її першим кроком у модельний світ у своєму інстаграмі: "Я неймовірно щаслива за тебе! Люблю тебе, Нані!"