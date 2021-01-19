Голлівудське подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів виховує чотирьох дітей, які вже стали зірками. 18-річний Ромео Джеймс будує модельну кар'єру та вперше став обличчям видання L'Uomo Vogue. Зухвалими фото нащадка похизувалась знаменита матуся.

Якщо старший син пари Бруклін Бекхем вирішив розвиватися як фотограф, то молодший Ромео обрав модельну кар'єру. У свої 18 років хлопець встиг знятися для італійської версії чоловічого глянцю L'Uomo Vogue. Успіхами сина Вікторія Бекхем поділилась в інстаграм-профілі.

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Син Вікторії Бекхем прикрасив обкладинку Vogue

Ромео позував в об'єктиві відомого дуету фешн-фотографів Мерта Аласа і Маркуса Пігготта. Для обкладинки січневого номеру видання L'Uomo Vogue модель позував в затишному зимовому образі від преміального бренду Prada. На ньому об'ємний в'язаний светр оливкового кольору, сірі штани та чорні шкіряні кросівки. У кадрі він позував сидячи, притиснувши коліно до грудей.

"Пишаюсь тобою", – лаконічно написала Вікторія Бекхем.



Син Вікторії Бекхем на обкладинці L'Uomo Vogue / Instagram / @romeobeckham

Симпатичний блондин знявся й в ефектному відео для L'Uomo Vogue. Перед камерою він постав у блакитній майці та червоних шкіряних шортах на шнурівці. Ромео захопив м'язистим підкачаним тілом та зухвалою зовнішністю. Для інших кадрів модель приміряв вбрання від відомого бренду Fendi – чорні шкіряні бриджі, які поєднав з білою футболкою з принтом, смугастими лосинами та кросівками.

Спортивне тіло Ромео Бекхем показав у look від дому високої моди Yves Saint Laurent. На тлі поля він позував в чорній сорочці без рукавів, яку розстебнув, оголивши торс, та різнобарвних шортах. Попри прохолодну погоду хлопець позував з кулькою морозива у руках.



Син Вікторії Бекхем знявся для L'Uomo Vogue / Instagram / @romeobeckham