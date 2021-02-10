Дочь покойного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в начале 2020 года, Наталья Брайант, подписала контракт с модельным агентством IMG Models. В него входят самые топовые модели мире: Джиджи и Белла Хадид, Кейт Мосс, Эльза Госк и многие другие.

18-летняя дочь Коби Брайанта призналась, что всегда интересовалась модельным бизнесом и решила попробовать свои силы в нем.

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Наталья Брайант стала моделью

В своем инстаграме Наталья оставила первое сообщение в роли модели, а также прикрепила фото с черно-белой фотосессии в студии.

Я всегда интересовалась модой, еще с раннего возраста. Я люблю эту индустрию, и, сколько я себя помню, я хотела быть моделью. Нужно многому научиться, но я чувствую, что это прекрасная возможность для того, чтобы учиться и творчески выражать себя. Я в восторге и имею честь быть частью семьи IMG!

– написала счастливая девушка.



Наталья Брайант присоединилась к IMG Models / Фото из инстаграма IMG Models



Наталия Браянт стала моделью / Фото из инстаграма IMG Models

Что известно об агентстве IMG Models?

Одно из самых известных агентств в мире в сфере модельного бизнеса с главным центром в Нью-Йорке. Филиалы компании также размещены в Париже, Лондоне, Милане и Гонконге. Свои многомиллионные контракты здесь заключили передовые модели мира.

Реакция звездных коллег

На новость уже отреагировали теперь уже коллеги Натальи по подиуму – Джиджи Хадид, Эшли Грэм, Марта Гант, Лили Олдридж и другие. Звезды поздравили Наталью со вступлением в семью и пожелали успехов в карьере.



Звезды привітали Наталію Браянт з початком кар'єри / Скріншот з інстаграму IMG Models

Напомним, что отец Натальи – Коби Брайант – трагически погиб в авиакатастрофе 26 января 2020 года в Калифорнии. Мужчина летел на частном вертолете с 13-летней дочерью Джианной и еще семью членами экипажа. Все погибли в результате катастрофы. Жена Коби Брайанта Ванесса осталась с тремя их детьми – Натальей, Бьянкой и Капри. Мать Ванесса уже поздравила свою дочь Наталью с ее первым шагом в модельный мир в своем инстаграме: "Я невероятно счастлива за тебя! Люблю тебя, Нани!".