Королева української сцени Оля Полякова виховує двох доньок – Машу та Алісу. Старша дівчинка активно розвиває особистий блог в інстаграмі та заробляє на цьому непогані гроші. Однак Марія зізналась, що до блогерства її спонукала самотність та відсутність друзів.

Шість років тому саме зіркова мама допомогла Маші створити особистий профіль в інстаграмі. Зараз у 15-річної дівчинки понад 170 тисяч підписників. Не без допомоги Олі Полякової вона заробляє на своєму блозі – робить рекламу в сторіс за 600 гривень, а за допис бере 1 600 гривень. Однак блогеркою старша донька співачки вирішила стати неспроста.

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Чому старша донька Олі Полякової стала блогеркою

Маша зізнається, що, на відміну від знаменитої мами, досить закрита особистість, якій складно довіритися людям. Вже 9-річною вона усвідомлювала, що багато близьких спілкувались і товаришували з нею з корисливих цілей. Не маючи друзів у реальному житті, дівчинка стала заводити інтернет знайомства і спілкуватися з підписниками в інстаграмі.

У мене тоді був складний період – у мене взагалі не було друзів, я була дуже самотньою дівчинкою. І ось так я могла говорити з кимось. Я досить закрита людина, тому що було багато ситуацій, коли люди зі мною спілкувались лише заради того, щоб познайомитись із мамою чи пропіаритись,

– поділилась Марія Полякова.

Через шість років блог став приносити доньці Олі Полякової непогані, як для підлітка, гроші. Батьки ні в чому їй не відмовляють, однак власні заощадження вона з задоволенням витрачає на шопінг.



Оля Полякова з донькою Машею / Фото Instagram / @mashapolyakova

Додамо, раніше Оля Полякова зізнавалась, що ретельно слідкує за сторінкою доньки в інстаграмі та змушує видаляти надто провокативні дописи. Крім того, артистка захищає Машу в мережі та з'ясовує стосунки ледь не з кожним хейтером блогерки.

Однак стосунки мами і доньки не можна назвати ідеальними, адже багато років тому Полякова била Машу, однак перестала це робити після народження другої доньки Аліси. Крім того, старша донька зірки втікала з дому після сварок, проїхавши на квадроциклі три кілометри.