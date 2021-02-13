Королева украинской сцены Оля Полякова воспитывает двух дочерей – Машу и Алису. Старшая девочка активно развивает личный блог в инстаграме и зарабатывает на этом неплохие деньги. Однако Мария призналась, что к блогерству ее побудило одиночество и отсутствие друзей.

Шесть лет назад именно звездная мама помогла Маше создать личный профиль в инстаграме. Сейчас у 15-летней девочки более 170 000 подписчиков. Не без помощи Оли Поляковой она зарабатывает на своем блоге – делает рекламу в сторис за 600 гривен, а за сообщение берет 1600 гривен. Однако блогером старшая дочь певицы решила стать неспроста.

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Почему старшая дочь Оли Поляковой стала блогером

Маша признается, что, в отличие от знаменитой мамы, является достаточно закрытой личностью, которой сложно довериться людям. Уже 9-летней она осознавала, что многие общались и дружили с ней из корыстных целей. Не имея друзей в реальной жизни, девочка стала заводить интернет знакомства и общаться с подписчиками в инстаграме.

У меня тогда был сложный период – у меня вообще не было друзей, я была очень одинокой девочкой. И вот так я могла говорить с кем-то. Я довольно закрытый человек, потому что было много ситуаций, когда люди со мной общались только ради того, чтобы познакомиться с мамой или пропиариться,

– поделилась Мария Полякова.

Через шесть лет блог стал приносить дочери Оли Поляковой неплохие, как для подростка, деньги. Родители ни в чем ей не отказывают, однако собственные сбережения она с удовольствием тратит на шопинг.



Оля Полякова с дочерью Машей / Фото Instagram / @mashapolyakova

Добавим, ранее Оля Полякова признавалась, что тщательно следит за страницей дочери в инстаграме и заставляет удалять слишком провокационные публикации. Кроме того, артистка защищает Машу в сети и выясняет отношения чуть ли не с каждым хейтером блогера.

Однако отношения мамы и дочки нельзя назвать идеальными, так как много лет назад Полякова била Машу, однако перестала это делать после рождения второй дочери Алисы. Кроме того, старшая дочь звезды убегала из дома после ссор, проехав на квадроцикле три километра.